Desmantellat un grup criminal que cultivava marihuana per vendre-la a associacions cannàbiques de Barcelona

Els Mossos van detenir el dia 7 de febrer dotze persones, de nacionalitat sèrbia, japonesa, bielorussa i espanyola, com a presumptes autors dels delictes d'organització criminal, blanqueig de capital i diversos delictes contra la salut pública, segons ha informat aquest dijous el cos a través d'un comunicat.



La investigació es va iniciar el juny de 2016 arran de la trobada d’una nau industrial on es cultivava marihuana. Després de les primeres indagacions els agents van acreditar que l’activitat que es feia en aquesta nau industrial amagava al darrere una activitat de major envergadura com el cultiu exhaustiu de plantacions de marihuana 'indoor' en diverses naus industrials de la conurbació de Barcelona: Prat de Llobregat, l’Hospitalet de Llobregat, Sant Andreu de la Barca, Rubí i Sabadell.



En una fase més avançada de la investigació els policies van establir que la destinació dels cultius eren diverses associacions cannàbiques de Barcelona: una del districte de Sant Martí i, l’altra, de la Barceloneta. Es dóna la circumstància que aquesta darrera associació va ser la primera que es va registrar a Catalunya i la que l’any 2012 pretenia invertir més d’1.000.000 d’euros al municipi de Rasquera, suposadament per cultiu de marihuana amb finalitats terapèutiques, que finalment no es va dur a terme.

Creaven associacions cannàbiques per vendre'n la llicència a tercers



Una altra línia de negoci il·lícita de l’organització era la creació continua d’associacions cannàbiques. Les inscrivien i registraven amb la finalitat de vendre’n la llicència a tercers i així obtenir ingressos en efectiu pel traspàs de les associacions. L’estructura de l’organització va evolucionar amb el temps de manera que els seus gestors havien creat un entramat d’empreses, algunes de les quals de les denominades “empreses pantalla”, que els servien per llogar immobles, establiments, constar en els contractes de subministraments i obrir comptes bancaris. D’aquesta manera s’ocultava la identitat dels membres de l’organització.



L’anàlisi de l’activitat econòmica realitzat per Vigilancia Aduanera va evidenciar que els investigats havien realitzat despeses els darrers dos anys per valor d’1.100.000 euros. Aquesta xifra és indiciària respecte dels beneficis que podria atresorar l’organització. Es investigats també havien realitzat moviments bancaris amb imposicions en efectiu a finestreta o caixer per valor de 500.000 d’euros.

La investigació, tutelada per Jutjat d’Instrucció número 1 de l’Hospitalet i la fiscal adscrita a la Fiscalia Especial de Crimen Organizado y Tráfico de Drogas de Barcelona, va comportar la desarticulació de l’organització. El dia 7 de febrer es va dur a terme un operatiu policial conjuntament amb els serveis de Vigilancia Aduanera de l’Agencia Tributaria amb escorcolls en vuit domicilis, cinc naus industrials i les dues associacions cannàbiques.

60.000 euros en efectiu

Durant els escorcolls els agents van intervenir 5.000 plantes de cànnabis sativa, substància estupefaent a l’engròs, més d’un miler de bossetes de cànnabis i haixix preparades per al tràfic de les associacions, 60.000 euros en efectiu, nombrosa documentació relacionada amb l’activitat investigada i diversos equips informàtics. A més es van bloquejar comptes bancaris i immobles per ordre judicial.



Entre els 12 detinguts hi figuren els caps de l’organització, el tresorer –al qual se li van intervenir 40.000 euros en diversos sobres- i diversos professionals qualificats que aportaven els seus coneixements en benefici de l’activitat criminal. Els arrestats vivien en pisos de luxe, a més de llogar vehicles de primeres marques i portar un elevat ritme de vida. La magistrada va decretar presó per a sis dels arrestats mentre que va decretar llibertat amb càrrecs per als altres sis.