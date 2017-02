Església Plural no creu que s'hagi de prohibir la xerrada de Philippe Ariño, el gai catòlic que pregona la castedat

El col·lectiu de catòlics progressistes Església Plural no veu motius per prohibir la conferència que l'homosexual catòlic francès Philippe Ariño, que pregona que els gais no mantinguin relacions sexuals ni tinguin parella, pronunciarà diumenge a la parròquia de Santa Anna de Barcelona.

La convocatòria d'aquesta conferència ha suscitat una encesa polèmica després que els col·lectius LGTBI i alguns partits polítics, com PSC, ERC i CUP, hagin considerat que el discurs d'Ariño és homòfob, per la qual cosa la Generalitat ha obert un expedient informatiu per analitzar si l'acte és susceptible de ser sancionat en aplicació de la llei contra l'homofòbia.

Església Plural, igual que ha defensat l' Arquebisbat de Barcelona, entén que la conferència s'emmarca en "el diàleg plural i el debat lliure d'idees". "La legítima defensa dels drets de les persones gais, lesbianes i transsexuals no pot sustentar-se en la prohibició d'un altre dret com és la llibertat d'expressió i la llibertat religiosa", ha dit Església Plural en un comunicat.

El col·lectiu catòlic, no obstant això, ha defensat que "en cas que el contingut de la conferència promogués qualsevol mena de discriminació cap a les persones homosexuals, la vulneració dels seus drets o l'apologia d'actituds homòfobes, exigiríem l'aplicació immediata de sancions d'acord amb la llei 11/2014" contra l'homofòbia. Església Plural ha demanat a l'arquebisbat de Barcelona que "el respecte a la pluralitat que esgrimeix sigui aplicat sempre, en totes les ocasions i sense cap tipus de discriminació".

El grup catòlic defensa els drets dels homosexuals i "la llibertat de cadascú de viure la seva afectivitat i sexualitat segons la seva pròpia naturalesa", perquè "no hi ha cap orientació afectivosexual que sigui preferida pel Déu cristià mentre sigui l'expressió d'un veritable sentiment d'estimació, d'obertura generosa i de projecte de vida comuna".

"Tampoc no hi ha una única manera de viure l'afectivitat i la sexualitat; tan lícita és la persona que opta lliurement per l'abstinència sexual com la que vol viure la seva sexualitat en plenitud", afegeix el col·lectiu. Església Plural també ha denunciat "l 'actitud repressora i homòfoba que molts sectors de l'Església catòlica tenen cap a la sexualitat humana, i en concret en referència a l'homosexualitat i els drets de les persones gais, lesbianes i transsexuals, que sovint són discriminades, perseguides, estigmatitzades i menyspreades per la seva condició".