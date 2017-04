Foment es compromet a reactivar les obres de la Sagrera abans de l'estiu

Les obres de La Sagrera han d'estar enllestides el 2020, però durant els últims tres anys han estat aturades. Amb l'objectiu de reactivar com més aviat millor els treballs per complir els terminis, el ministre de Foment, Íñigo de la Serna, i l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, s'han reunit a l'Ajuntament per abordar les qüestions més urgents en matèria d'infraestructures. El titular de Foment ha expressat el seu "compromís explícit" de reactivar les obres abans de l'estiu. Un anunci que Colau ha celebrat, no sense demanar prudència pels "incompliments" anteriors.

En concret, Foment preveu que abans de l'estiu comencin les obres del col·lector de la Rambla Prim, una conducció subterrània de mig quilòmetre de llargada que ha de substituir la canalització actual. Cap a la tardor, "al tercer trimestre de l'any", es tornarà a engegar la llosa de l'estació, amb les obres dels accessos i l'estructura. Amb tot, Adif va explicar ahir que no confia a reprendre les obres abans de "principis del 2018". Per aquestes dues obres, Foment té pressupostats 15 milions d'euros per a aquest any, dels quals 10,5 aniran cap al col·lector Prim. La resta, 4,5, es destinaran a les obres de la llosa.

"Tenim la reserva prudent de veure-ho per celebrar-ho", ha expressat Colau, i ha recordat els incompliments dels terminis anteriors. L'alcaldessa ha afirmat que l'Ajuntament està "disposat a treballar" perquè qualsevol obstacle de les obres es pugui superar. "La Sagrera no pot esperar més", ha dit Colau, que ha definit les obres com una "gran ferida oberta" a la ciutat, que afecta "milers de veïns de diversos barris" i també "el prestigi de les institucions". El consell d'administració de Barcelona Sagrera Alta Velocitat (BSAV) és una societat on l'Estat hi té el 50%, l'Ajuntament el 25% i la Generalitat, l'altre 25%.

Amb tot, el ministre no ha volgut fixar cap termini sobre quan podria estar acabada l'estació, que es convertirà en un gran nus de les xarxes de metro, Rodalies, trens, AVE i línies de bus urbà i interurbà.