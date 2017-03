El Govern va transferir a la concertada 81 milions destinats a escoles bressol municipals

La conselleria d'Ensenyament reconeix en un document enviat al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que van transferir més de 81 milions d'euros que estaven assignats a les guarderies públiques cap a l'escola concertada, tal i com ha avançat 'El Periódico'.

Es tracta de les partides previstes pels anys 2012 i 2014 i el transvasament de les quals va significar que les llars d'infants perdessin entre el 85 i el 90% dels recursos econòmics que havien de rebre.

El document, datat el passat 3 d'octubre, està signat per Dolores Salgado, la directora de Serveis del departament d'Ensenyament i forma part de la causa que s'està instruint per la via contenciosa administrativa contra la Generalitat arrel de la denuncia col·lectiva d'una trentena d'ajuntaments.

El sindicat COS ha difós el document a través del seu compte de Twitter

Concretament, els diners desviats van ser més de 42,7 milions el 2012 i 39 milions el 2014 per la via de modificacions del pressupost. Així del "funcionament de les guarderies municipals" l'import va passar al "pagament de la nòmina delegada" dels treballadors de les escoles privades que reben fons públics. Aquests canvis van obligar els ajuntaments a sufragar el cost d'aquests serveis.

Fonts d' Ensenyament consultades per l'ARA reconeixen el transvasament i l'atribueixen a la necessitats de prioritzar les despeses durant la crisi i en un moment on la contenció pressupostaria s'aplicava a tot tipus de partides.

"Les despeses associades als ensenyaments bàsics i universals com ara les nòmines i beques a docents de les escoles concertades van passar davant", han defensat des del departament. Les mateixes fonts argumenten que l'escola concertada forma part d'una mateixa xarxa del sistema educatiu català juntament amb els centres públics.