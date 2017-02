Guindos assegura que ampliarà la moratòria antidesnonaments a totes les famílies amb menors

La moratòria de suspensió dels desnonaments es prorrogarà dos anys mes, fins al maig del 2019. Així ho ha afirmat aquest dimecres el ministre d'Economia, Luis de Guindos, que ha explicat que els propers dies es reunirà amb els diferents grups parlamentaris per elaborar un nou decret llei que prorrogui la moratòria antidesnonaments i també canviar-ne alguns requisits. De fet, Guindos ha avançat que si fins a l'actualitat només es paralitzen els desnonaments a les llars amb fills menors de tres anys, a partir d'ara "canviaran alguns requisits sobre les famílies amb fills menors", de manera que ha deixant entreveure que se n'ampliarà l'abast, que fins ara havia estat molt criticat per oposició i organitzacions, ja que només incloïa el 8% del total dels casos.

Així doncs, tal com ha explicat el ministre, la moratòria es prorrogarà fins al maig del 2019, ja que la que és vigent actualment finalitza el maig d'aquest any. De fet, Guindos ja havia avançat a principis de febrer que tenia la intenció de prorrogar aquesta moratòria, però no havia concretat per a quin període ni de quina manera. Aquest dimecres, el ministre ha aclarit que serà en forma de decret llei acordat amb grups de l'oposició i amb la introducció d'alguns canvis.

Val a dir que, malgrat les crítiques, el ministre ha defensat l'actual normativa vigent i ha afirmat que ha evitat el desnonament de més de 24.000 famílies, i ha assegurat que el conegut codi de bones pràctiques bancari i els fons socials han afavorit a milers de famílies vulnerables.