Has fet la preinscripció escolar? El número de desempat és el 70.923

Misteri resolt. El número aleatori de desempat de la preinscripció és el 70.923. Així ho ha anunciat el departament d'Ensenyament aquest matí, després que s'hagi celebrat el sorteig per a la preinscripció escolar del curs 2017-2018 als ensenyaments d’educació infantil de segon cicle, educació primària i educació secundària obligatòria.



Per a la preinscripció del curs que ve s’han rebut un total de 150.024 sol·licituds per als diversos ensenyaments, tot i que de forma majoritària les sol·licituds s’han presentat a P3 –que és quan hi ha un gruix d’entrada d’alumnes al sistema educatiu- i a primer d’ESO –quan els alumnes canvien de l’etapa de primària a la de secundària-. El número 70.923 serà el número a partir del qual s’ordenaran les sol·licituds empatades.



Prèviament, a cada sol·licitud presentada s’hi ha assignat de forma aleatòria un número de desempat. Els pares i mares poden consultar aquest número des d’ahir. A partir d’ara s’ordenaran les diferents sol·licituds presentades, segons els criteris establerts de prioritat i la puntuació obtinguda i, si és necessari, el número de desempat i el 8 de maig es publicarà la llista ordenada definitiva. Posteriorment, el 2 de juny, es publicarà la llista final d’ alumnes admesos i les famílies podran consultar en quin dels centres demanats han obtingut plaça.



El calendari de matriculació serà: Segon cicle d'educació infantil, educació primària i primer curs d'educació secundària obligatòria serà del 12 al 16 de juny, els dos inclosos.