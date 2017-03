Itàlia planteja tres dies de permís laboral al mes per menstruació dolorosa

El Parlament italià debat donar tres dies de permís a les dones que presentin dolor menstrual intens, segons recull el diari ' The Times'. Mitjançant aquest permís, que s'hauria d'acreditar amb un informe mèdic, no caldria tramitar cap baixa. Les dones que s'hi poden acollir serien les que pateixen dismenorrea o dolor menstrual greu, i el certificat s'hauria de renovar cada any.

La proposta de llei, que el Parlament italià ja ha començat a estudiar, l'han presentat quatre dones del Partit Democràtic. Si s'arribés a aprovar, Itàlia es convertiria en el primer país europeu a reconèixer aquest dret, que ja s'aplica a països com el Japó o Corea del Sud. Es calcula que el 90% de les dones pateixen dolor menstrual al llarg de la seva vida, però només d'un 5 a un 10% dels casos el dolor és prou greu per impedir l'activitat, en especial en joves de 19 a 25 anys.

Què passaria si els homes tinguessin la regla? El fals anunci d'una ONG britànica Segons explica a 'The Times' la diputada Simonetta Rubinato, una de les impulsores de la iniciativa, la proposta de llei està rebent alabances i crítiques per igual, ja que hi ha persones que ho consideren un atac a la igualtat.