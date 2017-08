L'Ajuntament de Barcelona avança que hi ha una investigació en curs per un narcopis al Raval de titularitat municipal

La tinent d'alcalde i alcaldessa accidental de la capital catalana, Janet Sanz, ha avançat aquest dijous que hi ha una investigació en curs per un narcopis de titularitat municipal al Raval. "Independentment de qui és la titularitat, l'actuació és la mateixa. És un procés administratiu: primer investigació policial i després judicial i intervenció autoritzada pel jutge", ha apuntat. "Hi ha hagut 21 actuacions directes per part de Mossos d'Esquadra durant tot aquest any; durant les últimes setmanes de juliol s'han intensificat i se n'han fet set", ha subratllat Sanz, que també ha apuntat que durant aquest any s'han produït 17 detencions.

Sanz ha destacat la col·laboració entre els cossos policials, és a dir, la Guàrdia Urbana i Mossos d'Esquadra, tot i que ha recordat que aquesta és una competència directa de Mossos d'Esquadra i de la conselleria d'Interior. "El que fem és col·laborar en allò que se'ns sol·licita, i hi ha investigacions en marxa sobre diferents qüestions que quan es comproven i determinen, independentment de la titularitat de l'edifici i l'habitatge, es porten al jutge i després s'actua".

Sanz ha demanat agilitat per poder resoldre el problema dels narcopisos com més aviat millor perquè "no s'enquisti" aquesta qüestió al barri del Raval. "Volem donar suport als veïns i treballar amb ells perquè ningú no es vegi expulsat del barri de Ciutat Vella com de qualsevol altre barri i que aquesta activitat no perjudiqui el dia a dia dels veïns".

L'alcaldessa accidental de Barcelona ha mostrat la seva absoluta col·laboració amb els Mossos i l'"exigència sobre l'exercici de les seves competències" perquè es resolgui aquesta qüestió "com més ràpid millor".