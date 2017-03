L'Ebre es revolta contra un possible transvasament a Barcelona

Dia mundial de l'aigua, però a les Terres de l’Ebre no hi ha res a celebrar. Aquest és el missatge que la Plataforma en Defensa de l’Ebre (PDE) ha escenificat a Tortosa en una concentració davant la seu de la delegació del Govern a les Terres de l’Ebre. El moviment antitransvasament protesta pel Pacte de Rialb que la Generalitat va subscriure fa unes setmanes i que preveu portar aigua del Segre –el principal afluent de l’Ebre– a través del canal Segarra-Garrigues, a 30 pobles de les comarques de la Segarra, l’Anoia, la Conca de Barberà i l’Urgell.

Municipis de la Conca de Barberà i l'Anoia rebran aigua del Segre

Sis d'aquests municipis – 4 de la Conca de Barberà i 2 de l’Anoia- amb un total de 3.400 habitants pertanyen a les Conques Internes de Catalunya, és a dir estan fora de la conca hidrogràfica de l’Ebre, però compten amb una ordre ministerial del 2010, avalada per un informe favorable del govern d’Aragó, que els autoritza a una aportació de 0,62 hectòmetres cúbics d’aigua.

L’acord de Rialb representarà la inversió de 21 milions d’euros i la construcció de 122 quilòmetres de canonades per portar aigua des de l’embassament de Rialb als municipis esmentats amb una població global de 45.000 habitants.

L’acord de Rialb ha refermat el convenciment de la plataforma que el Govern està aplanant el camí per a un futur transvasament del Segre a Barcelona a través del projecte de regadiu Segarra-Garrigues. “Ara estem parlant d’una quantitat d’aigua molt minsa però dins d’aquest projecte de regadiu s’estan executant infraestructures que faran molt fàcil que en un futur l’aigua del Segre arribi a l’àrea metropolitana", afegeix el portaveu de la PDE, Joan Antoni Panisello. Es referia al nou embassament d’Albagés, que amb 70 hectòmetres cúbics de capacitat ha de servir per emmagatzemar els excedents d’aigua del Segarra-Garrigues.

La plataforma hi veu una jugada mestra "larvada" des de fa anys per part del Govern seguint la mateixa estratègia que en el minitransvasament a Tarragona: utilitzar uns excedents d'aigua de regadiu com aigua de boca per abastament urbà a canvi d’un cànon que, en el cas del Segarra-Garrigues, servirà per finançar una obra sobredimensionada que els regants no poden assumir.

"Per què aquests pobles sí i València i Múrcia no?" Matilde Font Portaveu Plataforma Defensa de l'Ebre

"Portar aigua d’una conca a l’altra és un transvasament i pensem que amb aquest acord s’obre l’aixeta a un transvasament de l’Ebre a Barcelona, a través del Segre. Les necessitats hídriques d’aquests municipis s’haurien de satisfer recuperant els seus propis aqüífers”, apunta la també portaveu de la PDE Matilde Font. "Per què aquests pobles sí i València i Múrcia, no?", afegia Font tot precisant que l’actuació la Generalitat deixa al moviment antitransvasament sense "autoritat moral" per oposar-se al transvasament cap al Sud.

Després del suport amb desembarcament de consellers i càrrecs de govern a les manifestacions d’Amposta i Barcelona de l’any passat, l’idil·li entre la PDE i el govern català sembla trencat. El moviment social ja ha anunciat que el proper 22 d’abril convocarà una assemblea per estudiar noves mobilitzacions i exposar en detall el que representa l’acord de Rialb. Prèviament, també iniciarà una ronda de reunions amb els representants dels partits polítics al territori per saber amb quins suports compta.

També el govern aragonès s’ha oposat a aquest acord i diu que si la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre l’acaba autoritzant presentarà un recurs. El president del Govern, Carles Puigdemont, s’ha pronunciat sobre el tema interpel·lat aquest dimecres al Parlament i ha negat que es tracti d'un "encobert" a Barcelona. Ha defensat que és un transvasament a uns pocs municipis que pateixen un important dèficit hídric.