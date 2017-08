L'Estat manté el nivell d'alerta terrorista, però amb més control en zones clau i implicació de les policies locals

L'alerta terrorista continuarà a Espanya en el nivell 4 reforçat, tot i els atemptats de Barcelona i Cambrils de dijous, després que ho hagi decidit així la taula de valoració de l'alerta terrorista, reunida a Madrid. Segons ha explicat el ministre de l'Interior, Juan Ignacio Zoido, però, aquests reforçaments s'incrementaran amb una sèrie de mesures addicionals en quatre àmbits: els esdeveniments d'afluència massiva, especialment els llocs turístics; una intensificació de la protecció dels principals objectius terroristes; el reforç dels dispositius de reacció davant de potencials atemptats, i l'estrenyiment de la col·laboració amb les policies locals, perquè puguin desenvolupar les mesures dels plans antiterroristes. Zoido ha fet aquestes declaracions des de la Moncloa, on ha explicat al president espanyol, Mariano Rajoy, el resultat de la reunió amb els comandaments policials.

Espanya està en el nivell 4 reforçat des del juny del 2015, quan es va elevar l'alerta arran d'una onada d'atemptats a França –el de la sala Bataclan–, Tunísia, Kuwait i Somàlia. Zoido ha presidit la taula, en la qual també participaran, a més dels responsables dels Mossos d'Esquadra, els de la Policia Nacional, la Guàrdia Civil i l'Ertzaintza.

Augmentar el nivell d'alerta fins a 5 suposaria mesures dràstiques, com la militarització d'algunes infraestructures clau, i la presència de l'exercit al carrer, en zones concorregudes o esdeveniments especials. Aquesta alerta es reserva per quan hi ha risc d'atemptat imminent, que "és una situació en la qual no ens trobem, segons els experts", ha dit Zoido, motiu pel qual no es donen les circumstàncies per apujar el nivell d'alerta.

Entre els precedents que han elevat el nivell d'alerta al màxim hi ha el Regne Unit, al maig, després de l'atemptat a Manchester, tot i que va tornar al nivell 4 al cap d'uns dies. L'exercici d'avaluació de l'amenaça es fa constantment, amb una reunió setmanal que decideix sobre possibles canvis.

Sense detalls de la investigació

El ministre no ha volgut confirmar ni desmentir les informacions publicades sobre la investigació ni donar nous detalls, i s'ha limitar a lloar la coordinació entre les administracions. Això sí, ha assegurat que la cèl·lula terrorista que va atacar a Catalunya es pot donar per desarticulada.

Zoido també a lloat el "comportament exemplar" de la ciutadania a Barcelona, i ha fet una crida a respectar la imatge de les víctimes i a no difondre rumors no contrastats. "Els demòcrates vencerem el fanatisme radical, perquè junts som millors i més forts", ha dit.

"Determinació per acabar amb el terrorisme"

Zoido ha reiterat la "determinació per acabar amb el terrorisme" de l'aparell de la seguretat representat a la reunió, i ha tornat a condemnar els atemptats i a tenir un record per a les víctimes. A més, el ministre ha destacat que "des del primer moment es van activar tots els protocols de coordinació entre les administracions" i que a partir de llavors "els contactes van ser i segueixen sent constants".

En l'àmbit policial, els Mossos i la Policia Nacional estan duent a terme, a les ordres de l'Audiència Nacional, les actuacions investigadores, ha afegit el ministre. També s'està treballant amb les autoritats de "països amics" en l'assistència a les víctimes i en la investigació, i es manté actiu el centre d'alerta a la radicalització, on els ciutadans poden ajudar a alertar de brots de radicalització. Ja hi ha hagut més de 250 trucades a aquest servei, amb el resultat d'algunes persones sotmeses a seguiment com a potencials radicals. Per això, Zoido ha insistit en la importància de la col·laboració ciutadana i ha recordat les vies que tenen els ciutadans per alertar de la radicalització.

També ha explicat que el seu ministeri ha enviat a Barcelona un equip de suport a les víctimes del terrorisme, que treballa amb el Servei d'Emergències de Catalunya.