L’astrofísic català Guillem Anglada-Escudé, un dels deu científics de l’any segons la revista ‘Nature’

L’astrofísic nascut a Ullastrell (Vallès Occidental) Guillem Anglada-Escudé ha estat considerat un dels 10 científics més importants del món d’aquest any per la revista ‘Nature’. Anglada-Escudé, professor d'astrofísica de la Universitat Queen Mary de Londres, ha liderat l'equip que ha descobert Pròxima b, el planeta més proper al nostre sistema solar que podria ser habitable. "Fins ara hem estat buscant planetes, el següent pas és buscar-hi vida", explicava Anglada-Escudé a l’ACN a finals d’octubre, un cop feta pública la notícia de la descoberta. "En 2 anys podríem saber si aquest nou planeta és habitable", deia en una altra entrevista a l'ARA. En declaracions a Efe, el científic ha desitjat que la seva inclusió al 'top' del 'Nature' pugui servir "perquè ens adonem de la investigació de gran qualitat que pot realitzar-se si es compta amb un mínim de recursos i una mica més de reconeixement institucional".

Segons el científic, Pròxima b té característiques similars a la Terra pel que fa a la massa i l'energia que rep de la seva estrella i ofereix la “possibilitat real" de saber si "estem sols a l’univers”, afirmava. Pròxima b té 1,3 vegades la superfície de la Terra i orbita l'estel Pròxima Centauri, del qual està més a prop que nosaltres del Sol. Es tracta d'un planeta "amb característiques similars pel que fa a la massa i a l'energia que rep de l'estrella", assegurava Anglada, que afegia que la quantitat d'energia que rep fa pensar que "la superfície sigui temperada i potser hi hagi aigua líquida".

L'exoplaneta descobert més a prop de la Terra

podria acollir vida… i l'ha trobat un catalàAquesta descoberta ha estat la que ha valgut al científic català el reconeixement de ‘Nature’ de ser una de les 10 personalitats científiques de l’any, al costat de físics, enginyers que desenvolupen la intel·ligència artificial, investigadors del corall, químics i biòlegs.

Caldrà esperar per tenir noves dades

Anglada-Escudé ha relatat a Efe que ell i el seu equip segueixen treballant en "diversos fronts" en relació amb aquest planeta i amb aquesta estrella, i ha afegit que la investigació en astronomia es mou una mica més lentament que l'actualitat informativa, o sigui que caldrà tenir paciència".

"De moment no s'ha obtingut gaire més informació del planeta en concret. A la primavera comença la bona època per observar l'estrella de nou i llavors ens posarem amb Pròxima una altra vegada", ha assenyalat. Per al que sí ha servit de moment, ha continuat, és per generar una pila d'avenços teòrics en la comprensió dels models climàtics i evolutius per a aquest tipus de planetes.

Sobre si creu que hi ha vida en altres planetes, l'investigador ha contestat que no ho sap, però ha afegit: "Trobaria rar que aquest no fos el cas. El meravellós d'aquests temps és que tindrem els mitjans per respondre a aquesta pregunta els anys vinents".