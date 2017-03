Investiguen si l'atracador de Nou Barris va morir asfixiat per la immobilització dels veïns

El cas del lladre que divendres a la nit va intentar atracar un forn de pa a Nou Barris i va morir aquest dissabte a la tarda a l'hospital es complica. L'atracador va ser reduït per un grup de veïns i va patir una aturada cardiorespiratòria al lloc dels fets. Els serveis d'emergències el van remuntar i el van traslladar al centre hospitalari on va morir hores després. Les proves forenses, per tant, són la clau ara mateix, i de moment no hi ha conclusions definitives.

L'autòpsia feta aquest diumenge indica que hi va haver asfíxia per lesió pulmonar, però caldrà aclarir si va ser per la força aplicada pels veïns sobre l'assaltant, o si el desencadenant de la mort podria haver sigut una patologia prèvia –fins i tot encara que no hagués estat diagnosticada– o si va ser una combinació d'aquests dos factors.

S'està a l'espera de més proves forenses i de laboratori que podrien portar llum als fets i que poden trigar dies. El que sí que deixa clar l'autòpsia és que el cos estava lliure de contusions externes, un fet pel qual aquest dissabte mateix ja es va descartar un possible linxament o voluntat d'agressió física per part dels veïns. De moment, per tant, els Mossos d'Esquadra no estan tractant el cas com a possible homicidi imprudent, i serà el jutge el que haurà d'avaluar aquest cas, que presenta dificultats de valoració.

L'home duia casc i passamuntanyes

Els fets van passar divendres a la nit al districte de Nou Barris. Segons fonts policials, un grup de sis persones van aconseguir reduir i retenir dues persones que havien intentat robar amb intimidació en un forn de pa del passatge Doctor Pi i Molist. Quan els Mossos d'Esquadra hi van arribar, un dels atracadors era a terra i no respirava. Tot i els intents de reanimació, es va acabar morint a l'hospital. El company d'aquest atracador mort, que també va ser retingut al forn de pa de Nou Barris, va quedar detingut. La investigació del cas segueix oberta.