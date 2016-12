Lluís Torner, Premi Nacional de Recerca 2016

La Generalitat i la Fundació Catalana per la Recerca i la Innovació (FCRI) han guardonat el físic Lluís Torner amb el Premi Nacional de Recerca 2016. Doctor i catedràtic de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), Torner és el director de l'Institut de Ciències Fotòniques (ICFO) i ha estat reconegut per la seva "investigació pionera en fotònica, reconeguda mundialment". Segons els organitzadors del premi, la seva carrera científica s'ha combinat amb una "sòlida trajectòria com a líder d'equips i gestor d'investigació d'excel·lència".

També apunten que sota la direcció de Torner, l’ICFO ha esdevingut "un centre de referència global en recerca de frontera en fotònica i en les seves nombroses aplicacions a la biomedicina, les energies renovables, la nanotecnologia, el grafè, les tecnologies quàntiques i les tecnologies de la informació".

El Premi Nacional de Recerca reconeix l’investigador que hagi contribuït recentment i de manera significativa internacionalment a l'avenç d'una disciplina científica en qualsevol dels seus àmbits: ciències humanes i socials, ciències de la vida i de la salut, enginyeries i tecnologia i ciències experimentals. El guardó té una dotació econòmica de 40.000 euros.

El Premi Nacional de Recerca al Talent Jove recaurà en Samuel Sánchez Ordóñez, professor d'investigació Icrea a l'Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC).