La caminada solidària Magic Line Sant Joan de Déu bat rècords

Una caminada festiva, cultural, familiar i, sobretot, solidària. La Magic Line Sant Joan de Déu, que es va celebrar ahir, va aconseguir batre rècords de participació -més de 12.000 participants i 855 equips- i de recaptació: 280.000 euros que els equips han recollit amb centenars d’activitats durant els últims cinc mesos i que serviran per atendre persones en situació vulnerable. Concretament, els diners recollits es destinaran als 11 centres de Sant Joan de Déu i per finançar programes dels àmbits de la discapacitat intel·lectual, la salut mental, la dependència, la gent sense llar i la infància hospitalitzada, a més de projectes de cooperació internacional i recerca biomèdica. Una part també es repartirà entre entitats del tercer sector que treballen a Barcelona.

Èxit del teixit social

La caminada solidària Magic Line Sant Joan de Déu va arribar ahir a la seva quarta edició. Caminants de totes les edats van aprofitar el matí de sol de diumenge i van completar els recorreguts de 10, 15, 20, 30 o 40 quilòmetres que van passar per alguns dels turons més emblemàtics de Barcelona. Van sortir de diferents punts de la ciutat i tots van acabar a l’avinguda de la Catedral, on es va fer el concert Música per la inclusió. Un fi de festa amb Gossos, Quimi Portet i Andrea Motis & Joan Chamorro, entre d’altres.

La coordinadora de la Magic Line, Aina Serra, va destacar la importància de l’esdeveniment: “Ens fa grans com a societat, perquè ens ajuda a empatitzar amb les persones que estan en situació vulnerable i a mobilitzar-nos per ajudar-les”. A la Magic Line hi van participar escoles, empreses, esplais, entitats del tercer sector i més de 600 voluntaris, cosa que, segons Serra, demostra “una clara solidaritat del teixit social de la ciutat en un acte on tothom té cabuda”.