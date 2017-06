Catàfora i anàfora, les figures literàries tornen a la prova de castellà de la selectivitat

Superada la primera prova de la selectivitat d'enguany: l'examen de llengua castellana i literatura. Els alumnes han hagut d'escollir entre un text literari -un fragment de "El oro de los sueños", de José María Merino, un llibre juvenil sobre un episodi de la conquesta d'Amèrica- i un article periodístic publicat al diari El Mundo sobre el turisme a Barcelona.

Els estudiants han qualificat la prova de "fàcil" ja que són contingut que han treballat durant el curs. I això que ha tornat a aparèixer la catàfora, la figura literària que va amargar la selectivitat a molts estudiants fa dos anys. A la Siham li ha sorprès, però, que li preguntessin per figures literàries com la catàfora i l' anàfora. "El professor ens va explicar la polèmica de fa dos anys però m'ha sorprès que preguntessin per això en un text que no era un poema", diu la Siham qui creu, però, que l'examen li ha anat bé.

La catàfora és contrària a l'anàfora. La catàfora és l' anticipació d'una idea que s'expressarà més endavant i l' anàfora consisteix a repetir una seqüència de paraules al començament de proposicions.

Els alumnes que com la Siham han triat l'opció A de la prova també han hagut de respondre preguntes sobre la novel·la de Juan Marsé, "Últimas tardes con Teresa" i sobre el poeta Miguel Hernández.

L' Ariadna ha triat l'opció B en què es demanava comentar un article periodístic de Gonzalo Torné aparegut a El Mundo sobre el turisme a Barcelona i noves tecnologies titulat "Buscando a Wally".

Amb nervis i incertesa afronten aquest dimarts els estudiants les proves d'accés a la universitat, la temuda selectivitat que determinarà la carrera que podran estudiar. Més de 32.000 alumnes inicien aquest matí les proves d’accés a la universitat (PAU), que duraran fins dijous.

L' Ainhoa s'examinava al campus de la Ciutadella de la UPF i ha acabat l'examen mitja hora abans de l'hora prevista. L'ha trobat "fàcil" i s'ha presentat a les proves "per tancar una etapa" ja que té clar que l'any que ve no anirà a la universitat. "Aprofitaré per viatjar per Austràlia", ha explicat.

El primer examen del dia és el de llengua i literatura castellana. Posteriorment, a les onze del matí, els alumnes continuen amb el de llengua i literatura catalana i a la tarda s'examinaran de les de especialitat.

Les PAU es divideixen en dues fases: la fase general, que és obligatòria i consta d’un total de cinc exàmens, i la fase específica, que és voluntària per a tots els perfils d’estudiants i serveix per apujar nota. En la fase general, els alumnes s'examinen de quatre matèries comunes (Llengua catalana i literatura, Llengua castellana i literatura, Llengua estrangera, Història o Història de la filosofia) i una matèria a escollir que estarà vinculada a les matèries comunes d’opció. Així, els estudiants podran escollir entre Matemàtiques, Llatí, Història de l’art/Història i fonaments de les arts, i Matemàtiques aplicades a les Ciències Socials.

Els canvis de la selectivitat

Un canvi important en l’organització de les PAU 2017 és que els alumnes amb necessitats educatives especials estaran concentrats en tribunals específics amb un horari especialment adaptat a ells, de manera que disposaran de dues hores per a realitzar cada examen.

Un altre canvi és el relatiu a la correcció de l ’ortografia i la gramàtica catalana després de la publicació de la nova normativa de l’ Institut d’Estudis Catalans (IEC), a finals de 2016. Atès que no es pot exigir als estudiants el coneixement d’aquestes novetats, la pauta de correcció admetrà com a bones tant les solucions derivades de la normativa anterior com de l’actual.

Cap a una selectivitat competencial

Els experts reivindiquen, però, que la selectivitat deixi de ser un examen memorístic i sigui competencial, és a dir, que sigui una prova en què l’alumne demostri que ha adquirit habilitats que li permeten resoldre els reptes que se li plantegen. El Govern estudia que les PAU siguin per competències però descarta canvis l’any que ve.