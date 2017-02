Mor un home de 42 anys atropellat pel tren a Sant Andreu Arenal

Un home d'uns 42 anys ha mort aquest dissabte al vespre atropellat per un tren de l'R4 a l'estació de Sant Andreu Arenal de Barcelona, segons el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). L'Ajuntament de Barcelona ha informat que el sinistre ha passat cap a un quart de vuit de la tarda, quan la víctima ha caigut accidentalment a la via i ha quedat atrapada entre l'andana i el comboi. De fet, segons alguns testimonis recollits per Betevé, l'home anava amb bicicleta.

L'ha atropellat un tren que havia sortit a les 17.38 hores de Manresa i havia d'arribar Sant Vicenç de Calders a les 20.39 hores. Segons Renfe, els viatgers d'aquest comboi han baixat en aquesta estació i han pogut agafar un altre tren que els ha portat a la seva destinació. A causa del sinistre els trens de l'R3 i l'R4 circulen amb almenys 30 minuts de retard i alguns combois es desvien per l'estació del Clot-Aragó.

Fins a l'estació s'hi han desplaçat efectius dels Mossos d'Esquadra, la Guàrdia Urbana, els Bombers de Barcelona i efectius del SEM, que no han pogut fer res per salvar-li la vida.