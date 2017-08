Els Mossos investiguen si l'atemptat de la Rambla es va preparar a Alcanar

L'explosió que dimecres a la nit va provocar la mort d'un home a Alcanar, al Montsià, podria tenir una relació directa amb l'atemptat d'aquest dijous a Barcelona. És la hipòtesi amb què treballen els Mossos d'Esquadra, segons ha explicat aquesta matinada, en roda de premsa, el major dels Mossos, Josep Lluís Trapero, que ha assegurat que diversos indicis els porten a connectar "de manera clara i amb pocs dubtes" els dos fets.

La policia catalana considera que les bombones de gas que van provocar l'explosió -n'hi havia una vintena, segons la investigació- havien de servir per preparar explosius amb els quals pretenien atemptar a la capital catalana. Segons recull l'ACN, la intenció dels terroristes era "posar les bombones a la furgoneta i fer-la esclatar amb potenciadors al centre de Barcelona".

L'explosió de dimecres a la nit s'hauria produït, precisament, segons aquesta hipòtesi, mentre els terroristes manipulaven les bombones per convertir-les en artefactes explosius. En el moment dels fets, a l'interior de la casa hi havia dos terroristes: un va morir i l'altre és un dels set ferits que va provocar la deflagració. Actualment es troba detingut a l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa, on va ser traslladat amb ferides greus.

L'explosió d'Alcanar, doncs, va frustrar els plans inicials del terroristes, que van decidir utilitzar la furgoneta per provocar l'atropellament massiu a la Rambla.