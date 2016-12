Els Mossos, sorpresos per l'ofici de la Policia Nacional que proposa mesures antiterroristes sense comptar amb ells

Una circular interna de la Policia Nacional espanyola ha deixat perplexos els Mossos d'Esquadra i ha obligat a reaccionar l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau. L'intendent portaveu dels Mossos, Xavier Porcuna, ha explicat que els ha "sorprès" l'ofici que la comissaria general de seguretat ciutadana de la Policia Nacional ha enviat a tots els caps superiors del cos perquè, després de l 'atemptat de Berlín i amb el precedent de Niça, "s'insti a la reunió urgent" de les juntes locals de seguretat o de les comissions de coordinació policial. En aquestes reunions s'haurien d'establir "mesures de protecció física que impedeixin atacs de característiques semblants en llocs d'alta concurrència de persones", especialment tenint en compte les festes de Nadal, Cap d'Any i Reis.

En concret, la circular diu que es recomani als ajuntaments que col·loquin objectes pesants com grans testos i pilones als espais públics que s'han de protegir, per impedir-hi l'accés amb vehicles. Colau ha declarat que des que estem al nivell d'alerta 4 sobre 5 que a Barcelona es reforcen els dispositius de seguretat en zones concorregudes, en coordinació amb la conselleria d'Interior i el ministeri, i que ho continuaran fent com fins ara. Els Mossos tampoc tenen previst aplicar sistemàticament aquesta mena de mesures de protecció, sinó que estudien cada cas.

La circular és interna però s'ha filtrat, els Mossos hi han tingut accés, i ha causat malestar entre la policia catalana i el consistori barceloní per l'alarmisme que comporta. "Ens ha sorprès perquè el cos de Mossos d'Esquadra és el competent a Catalunya en seguretat ciutadana i és qui es coordina amb les policies locals", ha explicat Porcuna, que ha afegit que també ha sobtat la policia basca. Fonts de la policia espanyola han confirmat a aquest diari que entenen que a Catalunya les competències de seguretat ciutadana i ordre públic no són seves i que correspon a les policies locals i als Mossos prendre aquesta mena de mesures. No s'han posat en contacte amb els ajuntaments per promoure-les i no ho faran.

"Tractem l'amenaça d’una manera rigorosa, reunint-nos amb les policies locals i determinant quines són les mesures de protecció més adequades en funció de l’espai a protegir i del moment", ha explicat Porcuna, que no ha entrat a valorar l'ofici de la Policia Nacional. Ha insistit que a Catalunya "no hi ha cap element que hagi variat respecte al nivell d’amenaça d’abans de l'atemptat de Berlín ni cap amenaça concreta coneguda" i ha recordat que continuem al nivell 4 d'alerta terrorista, que no ha canviat amb l'últim atemptat, i que el 30% de les hores de patrulla dels Mossos es dediquen a prevenir atemptats.

"En llocs de gran concurrència i mercats nadalencs ja tenim en compte les característiques de mobiliari urbà del lloc i si hi ha necessitat o no de posar mesures de contenció física; això no ho fem ara per Berlín, ja ho estàvem fent", ha dit l'intendent. Tot i així les mesures de protecció són "dinàmiques" i ha admès que en alguns espais concorreguts, com en mercats nadalencs, ara es pot decidir afegir-hi barreres mòbils de formigó o altres mesures físiques de protecció arran de l'atemptat de Berlín i amb el precedent de Niça. "S'analitza cas per cas, com ja fèiem", ha explicat.