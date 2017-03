La Plataforma Prou Morts a l'N-240 torna a tallar la via i adverteix que endurirà les protestes

La Plataforma Prou Morts a l'N-240, que aglutina una quinzena d'ajuntaments i la Cambra de Comerç de Lleida, es planteja endurir les mobilitzacions per aconseguir d'una vegada per totes que el Ministeri de Foment respongui a la reivindicació de millorar de seguretat del tram lleidatà de la via, que acumula una trentena de morts en vuit anys.

Avui al migdia, la plataforma ha tallat la via a l'alçada de Torregrossa, al Pla d'Urgell, el sisè tall de la carretera des de l'octubre, quan es va registrar l'últim accident mortal, que ha aplegat un centenar de persones. Es tracta de mobilitzacions que s'han convocat cada mes però que, de moment, no han obtingut cap resposta satisfactòria per part de Foment.

Els concentrats demanen l' alliberament de l'autopista AP-2 entre Lleida i Montblanc i que es dupliqui la via amb quatre carrils entre Lleida i les Borges. Segons l'alcalde de la capital de les Garrigues i portaveu de la Plataforma Prou Morts a l'N-240, Enric Mir, "ens consta que el Ministeri hi està treballant però no sabem en quina direcció ni a quin nivell" i per això exigeixen que els convoquin per mantenir una trobada que fa mesos que demanen.

Està previst que els membres de la Plataforma es reuneixin en les properes setmanes per plantejar "una acció més contundent" i pressionar així perquè Foment faci algun pas en ferm per reduir la sinistralitat de la via on, els últims set anys 28 persones han perdut la vida.