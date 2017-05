Només l'1% de les àrees de joc de Barcelona són accessibles als nens amb discapacitat

Els nens barcelonins amb discapacitat només tenen accés total a 10 àrees de joc infantils públiques a tota la ciutat. És a dir, a un 1,16% de les 859 zones lúdiques de Barcelona. Així ho indiquen les dades presentades avui pel Síndic de Greuges a l'Ajuntament de Barcelona.

Segons el Síndic, tot i que el 26% de les zones lúdiques de la capital catalana tenen un terra de cautxú que permet l'accés en cadira de rodes, la immensa majoria no tenen jocs i instal·lacions adaptades.

La investigació i la reclamació s'han dut a terme arran d'una queixa presentada per la mare d'un nen de sis anys afectat de pluridiscapacitat. Tot i que, per ara, les dades només han evaluat la situació a Barcelona; la institució ha anunciat que obrirà una actuació d'ofici per valorar l'accessibilitat de les àrees de joc a tot Catalunya.

El defensor del poble ha recomanat al consistori barceloní que "elabori un pla de renovació de les instal·lacions de jocs infantils en els parcs de la ciutat" per "incorporar jocs inclusius" i "adaptats per a nens amb diversitat funcional". El Síndic també recomana que les renovacions per fer més accessibles les zones lúdiques es facin segons "una distribució territorial equilibrada" en tots els districtes de la ciutat.

En un comunicat, el defensor del poble ha assegurat que " els infants amb discapacitat tenen dret a rebre atencions especials i que les administracions públiques siguin proactives per assegurar-los, entre d’altres, la possibilitat de rebre aquests serveis especials amb l’objecte d'assolir la seva integració social i el seu desenvolupament individual, inclòs el desenvolupament cultural i espiritual, en la màxima mesura possible."