Ocupen la conselleria d'Economia per reclamar 100 milions d'euros per les llistes d'espera

Un centenar de persones en defensa de la sanitat pública han ocupat aquest dimarts la seu del departament de Vicepresidència i d'Economia, a la Rambla de Catalunya de Barcelona, per reclamar que els pressupostos de la Generalitat destinin 100 milions d'euros més a les llistes d'espera. Els col·lectius que s'han concentrat són la Marea Blanca de Catalunya, la Plataforma d'Afectats per l'ICAM (PAICAM), l'INSS o els Iaioflautes, entre d'altres.

Els membres de la Marea Blanca han demanat una reunió amb el vicepresident del Govern, Oriol Junqueras, però al final s'han reunit amb un alt càrrec del departament. En sortir de la reunió, els activistes han criticat que el Govern hagi reduït el pressupost per a les llistes d'espera "amb l'excusa" que ha baixat la demanda i han reclamat una partida més gran per reduir un 10% el temps i millorar, de passada, les urgències i la qualitat de vida dels malalts i dels seus familiars. La mobilització ha acabat després de la reunió i s'han emplaçat a reunir-se una altra vegada la setmana que ve.

Salut havia previst 96 milions d'euros per reduir les llistes d'espera, però finalment la partida serà de 45. Catalunya és la comunitat amb més llistes d'espera a la sanitat pública, amb més de 150.000 persones a la cua per fer-se una intervenció quirúrgica i mig milió per a una visita amb l'especialista.

La portaveu de la Marea Blanca, Trini Cuesta, ha apel·lat a la "urgència social" i a la "sensibilitat política" del Govern per destinar aquests 100 milions d'euros. Des de la PAICAM, Marta Serrés ha lamentat que els pressupostos no resolguin la situació de la sanitat catalana perquè van "a la baixa" i són "continuistes".

Els activistes porten samarretes blanques i pancartes amb lemes com "retallar en sanitat mata" i "sanitat pública i de qualitat per a tothom", i també duen cartells de color groc on hi diu "consellers Comín i Junqueras volem els 100 milions per a les llistes d'espera".