L'Ajuntament de Barcelona preveu un increment del cadastre del 19%

L'alcalde accidental de Barcelona i primer tinent d'alcalde, Gerardo Pisarello, ha dit aquest dijous que preveu que el procés de revisió cadastral a la ciutat sol·licitat al ministeri d'Hisenda augmentarà els valors en un 19% de mitjana respecte a la base del 2002.

Ho ha dit en una roda de premsa per presentar diverses mesures econòmiques a la ciutat, en la qual ha recordat que l'actualització cadastral s'ha de fer per llei cada deu anys, i ha dit que la pujada mitjana dels valors que preveu el consistori "no és cap sorpresa", ja que no tindrà impacte en el rebut de l'IBI. L'actualització cadastral pot afectar diversos impostos, com ara les plusvàlues o les transmissions patrimonials.

Pisarello ha insistit que el rebut de l'IBI seguirà congelat a propietats de menys de 300.000 euros de valor cadastral, la qual cosa equival al 9% d'habitatges, mentre que es continuarà aplicant un topall del 8% al 2% restant, segons les ordenances fiscals vigents.

L'oposició tem que pugi el preu del lloguer

El portaveu del grup municipal demòcrata a l'Ajuntament de Barcelona, Joaquim Forn, ha alertat aquest dijous que la revisió cadastral que ha sol·licitat el govern municipal podria encarir encara més els preus dels habitatges de lloguer a la ciutat. "Quan un propietari veu que li augmenten el cadastre, algú de l’Ajuntament s’ha preguntat a qui repercutirà aquesta pujada?", ha dit Forn; al seu parer "és evident que anirà directament als llogaters" i a "les classes mitjanes en general".