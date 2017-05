La Plataforma del Sénia reclama que s'estudiï si es pot desmantellar el projecte Castor amb seguretat

Després que el govern espanyol hagi decidit tancar definitivament el projecte Castor en resposta a les conclusions de l'informe del MIT, la Plataforma en Defensa de les Terres del Sénia ha reclamat que s'estudiï el desmantellament de les instal·lacions que es troben davant les costes de Vinaròs (Baix Maestrat).

A través d'un comunicat, el moviment qüestiona que s'hagin de gastar 15,7 milions d'euros cada any en el manteniment d'unes instal·lacions "que no s'aprofiten per a res". En aquest sentit, apunten que "si s'han de fer estudis i proves perquè el desmantellament no desestabilitzi la zona de falles, que es facin com més aviat millor" i que "els ciutadans puguin oblidar-se del malson Castor".

D'altra banda, la Plataforma demana que Escal UGS assumeixi la responsabilitat pels terratrèmols que va causar la injecció de gas en realitzar-se les proves definitives del magatzem submarí.

La Plataforma, que ha convocat per a dimecres una roda de premsa on es valorarà la no-reobertura del magatzem, assenyala que el moviment també seguirà treballant per no pagar el deute d'Escal UGS que ara paguen els ciutadans a través del rebut del gas i perquè s'aconsegueixi el reconeixement d'afectació de la ciutadania.

Paral·lelament, l'Observatori del Deute en la Globalització està preparant un judici popular al projecte Castor que se celebrarà el 17 de juny a Barcelona.