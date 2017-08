Els musulmans es manifesten a la Rambla al crit de"Que no matin en nom de l'islam"

La Rambla de Barcelona ha tornat a ser, un dia més, escenari de solidaritat. En un acte que no estava previst, aquest diumenge, al voltant de les 19.00, centenars de musulmans s'han acostat a l'escenari de l'atropellament per homenatjar les víctimes dels atemptats. A hores d'ara, l'atac ha deixat 13 víctimes mortals a la capital catalana i una a Cambrils.

Els manifestants han arribat a la Rambla des de plaça Catalunya i han baixat pel carril lateral en direcció al mosaic del Pla de l'Os de Miró, el punt on es va aturar la furgoneta que va provocar l'atac. Durant el transcurs de la manifestació es podien sentir missatges com "Que no matin en nom de l'islam", "Som musulmans, no terroristes", "Volem la pau" i "Soc musulmà, soc català".

Manifestació ara a #Rambles "soy musulmàn, soy catalán", "que no maten en nombre del islam!" #noTincPor

Impressionant rambles aquests dies pic.twitter.com/aK3I69orTU — Gala Pin (@galapita) 20 d’agost de 2017

Aquesta és una de les moltes mostres de suport que s'han viscut a la Rambla durant aquests dies. Aquest divendres, el col·lectiu de taxistes va bloquejar la via per complet per homenatjar les víctimes mentre els vianants els aplaudien al seu pas.

Aquest dilluns està previst que la comunitat musulmana es torni a manifestar. A partir de les 19.00 començarà una manifestació sota el lema "Musulmans contra el terrorisme" convocada per diverses associacions del territori català.

Manifestació de la comunitat musulmana a Cambrils

Aquesta mateixa tarda, unes 400 persones de la comunitat islàmica de Cambrils s'han concentrat a la mesquita del municipi per condemnar els atemptats que van tenir lloc al seu municipi i a Barcelona. A la manifestació hi havia pancartes en què es llegia "L'islam és amor" i "No en el nostre nom". En declaracions a l'ACN, el portaveu de la comunitat a Cambrils, Samir Ouadi, ha explicat que la concentració ha de servir per donar "una resposta clara" als atacs i dir "no" a "actes criminals i covards de part d'uns assassins" que tenen "com a objectiu comú acabar amb la vida d'innocents".