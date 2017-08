Recuperen restes humanes d'un adult neandertal a la cova de les Teixoneres de Moià

Després de la troballa d'una dent d'un nen neandertal durant la campanya d'excavacions de l'estiu passat a la cova de les Teixoneres de Moià, enguany han aparegut noves restes rellevants per als investigadors. En aquesta ocasió l'equip que hi treballa ha recuperat, juntament amb més restes de l'infant, una altra dent, però en aquest cas d'un adult d'edat avançada. A través d'un comunicat, l'Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social (IPHES) ha explicat que es tracta d'un primer molar superior dret que presenta un desgast "molt acusat". Segons els investigadors, encara és molt aviat per determinar el sexe o l'edat de l'individu, però la comparació amb restes semblants procedents d'altres jaciments podrà aportar aquesta mena de detalls. Les restes de l'individu adult han aparegut en el mateix nivell que les del nen de l'any passat, durant la campanya d'excavació que es fa des del 3 d'agost i que s'acabarà el dia 21.

Del nen de l'any passat se n'ha recuperat una altra dent, segons ha explicat l'IPHES. En aquest cas es tracta d'un caní superior de llet amb un nivell de desgast moderat compatible amb la dent recuperada l'any anterior. "Tampoc en aquest cas les restes trobades no permeten estimar el sexe i edat precisos de l'individu", ha explicat Florent Rivals, professor i codirector de les excavacions. Per la seva banda, Ruth Blasco, investigadora del Centro Nacional de Investigación sobre Evolución Humana i codirectora de les excavacions, ha assenyalat que "s'ha de tenir en compte que hi ha molt pocs individus infantils de neandertal i, per tant, qualsevol dada aportada ara mateix ha de ser entesa com a preliminar i alhora excepcional". L'investigador Jordi Rosell ha apuntat que "ni tan sols podem estar segurs al cent per cent que es tracti del mateix individu".

L'equip de treball de les coves del Toll està format principalment per investigadors pre i postdoctorats de l'IPHES i de la Universitat Rovira i Virgili. També hi han participant científics del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet)-Universitat Nacional de la Plata (Argentina), de la Universitat de Tel Aviv (Israel), de la Universitat d'Adelaide (Austràlia), de la Universitat de Salamanca, de la Universitat Complutense de Madrid, de la Universitat Autònoma de Madrid, de la Universitat de Lleó i de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Les excavacions les codirigeix l'Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social i el Centro Nacional de Investigación sobre Evolución Humana.