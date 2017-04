Salut es compromet a limitar a 24 hores el temps d'espera a urgències

Que cap pacient estigui més de 24 hores esperant en un box d'urgències. Aquest és l'objectiu que el departament de Salut s'ha fixat com a prioritari per tal de combatre la saturació a les urgències dels hospitals catalans. De moment, la conselleria liderada per Toni Comín s'ha compromès a reduir un 10% a cada hospital el nombre de pacients que s'esperen més de 24 hores. En quatre anys, segons la conselleria, cap pacient hauria d'esperar més d'un dia entre el moment que l'admeten a urgències fins al registre del primer acte a la sala d'hospitalització.

En pics d'activitat, en hospitals com la Vall d'Hebron, el 50% dels pacients esperen més de 24 hores a urgències. Al Clínic, tres de cada deu pacients pot esperar més de 24 hores, unes xifres semblants a la de l'Hospital de Sant Pau. La directora de l'Àrea d'Atenció Sanitària, Cristina Nadal, ha dit que són dades "més raonables".

Reduir un 10% el nombre de pacients que s'esperen més d'un dia a urgències és una de les principals conclusions del pla nacional d'urgències, que el departament ha presentat aquest dimecres. Toni Comín, això sí, ha admès que "el problema no s'arreglarà en sis mesos". Malgrat tot, ha presentat fins a 30 mesures concretes per millorar l'atenció a les urgències, moltes de les quals són d'estratègia i coordinació general. Algunes -les més urgents- estan pressupostades en els comptes d'aquest 2017, però les que són a llarg termini no tenen cap pressupost establert encara.

Segons ha explicat, hi ha dues vies per solucionar la saturació als hospitals: millorar-ne el servei i " modificar el comportament dels ciutadans". En aquest sentit, Salut vol potenciar el servei del 061 com a "porta d'entrada" i evitar que pacients no urgents acudin als hospitals, atenent-los per telèfon o bé derivant-los als CUAP. A més, es potenciarà l'atenció i l'hospitalització domiciliària en els centres residencials.

Altres de les mesures que el Govern garanteix per aquest any són establir noves línies d'atenció pediàtrica i de salut mental les 24 hores del dia i garantir l'estabilitat contractual dels professionals del SEM.