Servei d'autobús alternatiu a la R1 de Rodalies entre Blanes i Pineda per un atropellament

La R1 de Rodalies està tallada entre Blanes i Pineda per culpa d'un atropellament mortal. El lloc de l'accident és el tram de la R1 que és de via única, i per tant, mentre continuï tallada el servei d' autobús s'està fent amb un servei alternatiu d'autobús.

Tot indica que es tracta d'un suïcidi. Renfe no podrà reestablir el servei habitual fins que no arribi el jutge forense i aixequi el cadàver.

El tall té una afectació important en el servei, però relatiu en nombre d'usuaris ja que el gruix dels viatgers de la R1 fan el tram entre Barcelona i Mataró, que no està afectat pel tall.