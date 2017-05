Societat Civil Catalana reclama més duresa amb els independentistes de la UAB i se suspèn el judici

El primer judici pel conflicte que es viu a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) entre joves de Societat Civil Catalana (SCC) i joves independentistes ha quedat suspès. La raó és que l’acusació, que és l’entitat unionista, ha demanat avui davant del jutjat d’instrucció número 4 de Cerdanyola del Vallès, que porta el cas, que s’augmentin els delictes i, per tant, les penes a imposar als encausats. El cas es remunta al 2 de desembre de l’any passat, quan l’organització espanyolista va muntar la seva enèsima carpa al campus i un grup de joves independentistes van organitzar una mobilització al voltant de la paradeta per expressar el seu rebuig a la polèmica presència de SCC al centre.

Durant la protesta hi va haver enfrontaments verbals i un membre del Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans (SEPC) va agafar una bandera espanyola que hi havia a la carpa. Arran d’aquests fets, la fiscalia d’odi i discriminació va obrir diligències, a petició de SCC, contra aquesta persona per un delicte d’injúries i un altre de furt de la bandera espanyola. Amb la petició de l’acusació de suspendre el judici, però, s’inicia una investigació per trobar una altra persona vinculada als fets i incriminar així els encausats dels delictes d’odi, ultratge a la bandera i de coaccions, un procés que s’allargarà i que farà augmentar unes penes que fins ara eren lleus.

“Es vol convertir un delicte simple en un procés judicial que podria arribar a l’Audiència Nacional amb penes de fins a 3 anys de presó”, ha explicat Arnau Pagès, per ara únic encausat en aquest cas, a les portes dels jutjats de Cerdanyola, on hi havia una concentració de suport. Per la seva banda, SCC justifica la decisió afirmant que els fets del 2 de desembre “no són puntuals”, en referència als “insults greus” rebuts aquell dia i a les “constants” pintades demanant l’expulsió de l’entitat espanyolista del campus.

Firmes contra SCC

Per la seva banda, la Plataforma Antifeixista de la UAB ha iniciat una campanya de recollida de firmes per demanar al rectorat que expulsi SCC del campus pel seu caràcter “feixista” i els seus “vincles amb l’extrema dreta”. El col·lectiu, que té el suport de 25 entitats del centre, ja ha recollit més de 2.000 signatures.