La T-Mobilitat entrarà en funcionament a Barcelona a finals del 2018

La T-Mobilitat, el projecte d'smart mobility català que ha de permetre passar de la banda magnètica al xip electrònic, s'implantarà finalment el desembre del 2018, dos anys després del que estava previst. Ara bé, aquesta primera entrada en funcionament serà només per a Barcelona i la seva àrea metropolitana, perquè el projecte anirà desplegant-se poc a poc. El juliol del 2019 s'inclourà a tota la zona de l'ATM, i a finals d'aquell any ja s'haurà desplegat a tot el territori català. Ho ha anunciat avui l'Autoritat del Transport Metropolità en el marc del Mobile World Progress.

El projecte, un dels "més ambiciosos i potents de tot el món, segons el conseller de Territori, Josep Rull, costarà 72 milions d'euros. D'aquests diners, 12 milions són un sobrecost addicional que haurà de pagar la Generalitat a les empreses que executen la T-Mobilitat (una unió temporal d'empreses formada per CaixaBank, Fujitsu, Indra Sistemas i Marfina, del grup Moventia), en un termini de 15 anys, que és el que dura l'adjudicació. Rull ha dit que és una mena d'"indemnització" a aquestes empreses a causa del retard, un "reequilibri", ha dit, que se sufragarà "amb l'estalvi de manteniment" del projecte de la T-Mobilitat.

Entre altres motius, la posada en marxa s'ha retardat per la modificació del contracte que va demanar el govern d'Ada Colau, que criticava la opacitat del contracte i exigia més pes de les institucions públiques en la gestió d'aquest sistema. Al final, la Generalitat, l'Ajuntament i l'AMB han acordat que les dades que es generin seran "exclusivament" controlades per l'administració pública i que cap banc tindrà l'exclusiva de vendre els títols per internet.

Però quins beneficis tindrà la T-Mobilitat? Rull ha assegurat que amb aquest sistema "el transport públic serà més barat" i ho serà molt més "quan més intensament s’utilitzi". El projecte preveu suprimir l'actual sistema per zones -es crearà una tarifa plana per a l'actual zona 1- per fer pagar els usuaris en funció dels quilòmetres que recorrin.

El nou sistema tindrà tres vies per poder fer-lo servir. Una serà una targeta de plàstic, similar a la del transport públic de Londres o París, que podrà ser personalitzada si l'usuari té bonificacions per edat o atur, per exemple. Un segon suport serà el telèfon mòbil, ja que es podrà pagar a través d'una aplicació que els usuaris s'hauran de descarregar al seu dispositiu. La tercera via serà directament amb la targeta de crèdit. A més, el sistema està preparat per nous suports que tinguin xip electrònic, com per exemple els rellotges intel·ligents.

Inicialment, però, el sistema de bitllets i abonaments actual conviurà durant un temps amb la T-Mobilitat, ja que s'anirà abandonant poc a poc els 88 títols que hi ha ara. L'objectiu és que implantar una tarifa plana a la primera corona i que el pagament en funció dels quilòmetres recorreguts entri en funcionament la primera meitat del 2019, quan el projecte s'implanti a l'ATM.

Així, durant els primers anys, el pagament es farà recarregant la targeta de plàstic o l'aplicació, però més endavant cada usuari generarà una factura a finals de mes, on es calcularà el preu que ha de pagar en funció de la distància recorreguda i de la freqüència amb què utilitza el transport públic.

Un altre dels avantatges és que es preveu eliminar el frau, ja que serà gairebé impossible falsificar els títols i colar-se -caldrà passar el xip a l'entrada i a la sortida de cada trajecte-.

Front comú institucional

La presentació de la T-Mobilitat ha servit per donar una imatge d'unitat dels representants institucionals implicats. La regidora de Mobilitat de Barcelona, Mercedes Vidal, ha celebrat que aquesta nova eina "permetrà bonificar als usuaris més habituals del transport públic" i també "aplicar polítiques de tarificació social personalitzades". Vidal ha recordat, això sí, que des de l'Ajuntament van reclamar a la Generalitat més transparència en aquest tema i ha aplaudit els passos que s'han fet en aquest sentit.

Per al vicepresident de l'ATM, Antoni Poveda, la T-Mobilitat permetrà fer un "transport públic a la carta" i, segons ha dit, permetrà reduir l'ús del transport privat. Rull, al seu torn, ha explicat que la T-Mobilitat ha estat possible gràcies a la "bona col·laboració" de les tres administracions.