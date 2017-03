Tanca sobtadament el prostíbul de nines de silicona a Barcelona

El prostíbul barceloní de nines Lumidolls, que havia obert fa dues setmanes en un pis del carrer Baixada de Sant Miquel a Ciutat Vella, ha tancat, segons ha informat la Guàrdia Urbana aquest dimecres a Europa Press. Segons ha pogut saber l'ARA, el propietari va trucar a la policia perquè no sabia que els seus inquilins, a qui ja havia rescindit el contracte, havien instal·lat un bordell de nines al pis. Quan ahir la Guàrdia Urbana va acudir per fer-ne seguiment va trobar-se que ja no hi havia activitat. L'Ajuntament tampoc tenia constància del negoci, que no estava registrat.

Ara, el prostíbul no contesta al telèfon proporcionat a la seva pàgina web, encara que anuncia que obrirà pròximament en una altra localització. El local oferia als seus clients sexe amb alguna de les nines per unes tarifes de 80 euros per a mitja hora, 100 euros per 45 minuts, 120 euros per a una hora i 170 per a un servei d'una hora i mitja.

A la pàgina web s'exposen els quatre nines, d'entre 161 i 170 centímetres d'altura i fetes de silicona amb trets realistes. Els clients han de reservar i poden escollir quina de les quatre nines que hi ha en estoc volen, com anirà vestida i en quina posició la volen trobar.