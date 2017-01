Veïns del Poblenou tallen el trànsit contra la superilla

Un centenar de veïns del barri del Poblenou han tallat el trànsit durant més de mitja hora per protestar contra la superilla habilitada per l'Ajuntament des del setembre per reduir la contaminació a la zona. De manera experimental, el consistori va tallar el trànsit entre quatre illes de cases per alliberar espai i pacificar el trànsit: "Ha aportat més problemes que solucions", assegura Jordi Campins, portaveu de l'Associació d'Afectats per la Superilla del Poblenou.

La d'aquest dilluns és la primera de les mobilitzacions organitzades pels veïns que es queixen que el consistori no ha acceptat ni una de les seves propostes. Reclamen eliminar els recorreguts interns del barri i sotmetre'ls a consulta. Aquest matí han tallat el trànsit entre els carrers Tànger i Llacuna, després demanaran una reunió amb l'alcaldessa Ada Colau i dijous a la tarda tornaran a mobilitzar-se entre els carrers Pallars i Badajoz.

Recorreguts el triple de llargs

Els veïns asseguren que els recorreguts creats a l'interior de la superilla per eliminar el trànsit de vehicles ha acabat provocant que els veïns que han de treure el cotxe del pàrquing o els comerciants i treballadors de la zona acabin fent el triple de recorregut que abans: "Ara necessito 20 minuts més per anar a la feina", assegura en Francesc Abad, un dels veïns que aquest dilluns s'ha unit a la mobilització. "Jo acabo fent 400 metres més per tancar el cotxe, i això no deu ajudar a la contaminació", afegeix en Carles Mulero.

És el mateix que explica el portaveu de l'Associació d'Afectats per la Superilla del Poblenou, Jordi Campins: "Fa unes setmanes, per anar a passar la ITV al costat de casa, vaig recórrer 2.700 metres, abans feia un recorregut de 900". Afegeix que els negocis de la zona també s'han vist afectats i explica que "una empresa de càtering de la zona s'està trobant que necessita uns 30 minuts per a comandes que abans servia en cinc". Campins calcula que els comerços de l'interior de la superilla han perdut entre un 20 i un 50% del negoci.

Més enllà de no reduir la contaminació i dificultar la mobilitat dels veïns i els negocis de la zona, Campins també critica que la superilla ha servit per " desertitzar" els carrers interiors i ha acabat dividint els veïns entre "partidaris i detractors". Assegura que en els quatre mesos de reunions amb el consistori "no s'ha acceptat ni una de les nostres propostes".

Els afectats reclamen la retirada immediata dels circuits interns, propostes per " humanitzar" el barri i dinamitzar les places i illes internes dels habitatges i sotmetre a consulta veïnal el projecte. Asseguren que continuaran amb les mobilitzacions fins que no es modifiqui la situació actual.