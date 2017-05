Vendre llet crua: una mesura esperada però insuficient

Fa 26 anys que està prohibit, però d’aquí pocs mesos qualsevol consumidor podrà tornar a comprar la llet de vaca directament al ramader. Així ho preveu un decret que el Govern vol aprovar a l’octubre i que concretarà també que la llet s’haurà de vendre freda, bullir-la i consumir-la en un màxim de tres dies. Els ramaders lamenten que Catalunya vagi tard però celebren que es facin passos per donar visibilitat a un col·lectiu que ha perdut més de 400 explotacions en els anys de crisi.

Ara bé, al sector avisen que aquesta mesura no solucionarà la crisi. “No tindrà un impacte econòmic gaire gran”, admet Marc Xifra, responsable del sector lleter del sindicat Unió de Pagesos. En un estudi previ per elaborar el decret, el Govern calcula que de les 31 explotacions registrades que venen llet pasteuritzada de manera directa, només 16 han indicat la intenció de vendre llet crua. Un d’ells és el Pep Alsina, que també forma part d’Unió de Pagesos. Ha hagut d’esperar fins a set anys per poder utilitzar la màquina expenedora de llet que va col·locar a la granja que té a Calldetenes, pensant que el decret del Govern seria ràpid. “Llàstima que arribi tant tard”, diu. De fet, el sector fa molts anys que demana imitar països com França, Anglaterra o Alemanya i poder vendre llet sense pasteuritzar. És a dir, munyida directament de la vaca, sense haver estat escalfada a 40 graus. Alsina reivindica que les millores tecnològiques ja no són cap impediment per vendre directament un producte que en els últims anys ha vist caure el seu consum prop d’un 20%.

Remuntar el consum de llet

Els ramaders confien que la mesura els obri noves perspectives empresarials. “És una nova oportunitat per a les explotacions i pot ser bo per revifar el consum”, apunta Xifra. Sobretot per a granges que estan a prop dels nuclis urbans, fan turisme rural o treballen amb minoristes o petits establiments, com forns o empreses de menjars preparats. “No salvarà tot el sector, però sí que pot donar ales a un determinat perfil de granja”, afegeixen des de la Federació Frisona de Catalunya. L’estudi del Govern calcula que la inversió mínima per una màquina expenedora de llet és de 15.000 euros.

Les fonts consultades asseguren que també és una nova oportunitat per als consumidors. “S’està fent un producte de gran qualitat i qui vulgui podrà comprovar-ho”, explica Roser Serret, cap del sector lleter de l’associació Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC). Serret recorda els controls de seguretat que han de passar les granges. En fan un de diari, a través de la llet que munyen de les vaques, un de mensual per grups i una prova europea de sanejament anual. “És impossible que surti un litre de llet amb risc per a la salut”, assegura, davant les veus dels que dubten de la mesura.

Fins i tot les grans comercialitzadores celebren la iniciativa. Llet Nostra, la cooperativa impulsada per 190 petits i mitjans ramaders, creu que les vendes a granel no afectaran el negoci. “Com a marca ja tenim els nostres clients i no crec que es moguin gaires litres amb aquest sistema”, assegura el president, Jordi Riembau. Com les associacions de ramaders i sindicats, Llet Nostra celebra “qualsevol iniciativa que doni a conèixer el món de la llet”. En tot cas, és una mesura que, encara que tothom aplaudeix, arriba tard i no sembla que solucioni la crisi del sector ramader.