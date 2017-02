"Volem acollir": un clam omplirà la Via Laietana fins a la Barceloneta

La campanya Casa Nostra Casa Vostra, que aplega més de 800 entitats catalanes, convoca la manifestació que arrencarà avui a les quatre de la tarda de la plaça d’Urquinaona. La pancarta de capçalera, amb el lema “Prou excuses. Acollim ara!”, aplegarà refugiats i migrants de diferents orígens i voluntaris que han participat en la campanya. A continuació se situaran diversos blocs amb les entitats que treballen en temes d’immigració i refugi (amb una segona capçalera on es llegirà “No més morts. Obrim fronteres!”). I en tercer lloc avançaran la resta d’organitzacions (sota el lema “Prou hipocresia. No a la llei d’estrangeria!”). La marxa recorrerà la Via Laietana fins al Port Vell i enfilarà el carrer del Doctor Aiguader fins al Parc de la Barceloneta, per acabar davant del mar. L’organització convida els participants a anar-hi vestits de blau o amb cartells de color blau per simbolitzar una gran onada blava. Diversos mitjans internacionals s’han acreditat, i s’han organitzat desenes d’autocars des d’arreu del territori.

En el transcurs de la manifestació hi haurà diverses actuacions d’animació amb colles castelleres, grups de percussió i de diables. L’arribada està prevista a les 18 h al Parc de la Barceloneta, on actuarà la Barcelona Gipsy Balkan Orchestra i es podrà sentir el testimoni de Dara Ljubojevic, una refugiada bosniana que viu a Catalunya des del 1992, i Meera Zaroor, una jove siriana de 18 anys que va arribar el 2014. També hi intervindran Ruben Wagensberg i Lara Costafreda, coordinadors de la campanya. L’acte el presentarà la periodista Mònica Terribas, i la Fura dels Baus ha preparat l’escenografia de l’acte final, que reserva unes quantes sorpreses. Al port també hi haurà atracat el veler Astral, de Proactiva Open Arms, que ha salvat milers de vides al Mediterrani.