Com era Younes Abouyaaqoub?

Mai haurien sospitat d’ell. Els familiars i amics de Younes Abouyaaqoub asseguren que era un noi amable, simpàtic, generós i bona persona. Per això no s’expliquen què li va passar pel cap quan, suposadament, va atropellar un centenar de persones a Barcelona amb una furgoneta que els Mossos creuen que conduïa ell.

Younes Abouyaaqoub va néixer l’1 de gener de 1993 a Mrirt, una petita localitat del nord del Marroc. El 2004 els seus pares, Omar i Hanou, van traslladar-se a Ripoll amb els seus cinc fills, quatre nois i una noia. El seu germà Houssaine també està implicat en l’atemptat i va morir abatut pels Mossos després d’intentar l’atac de Cambrils.

De petit va estudiar a l’escola pública Tomàs Ragués, i després a l’Institut Abat Oliba, també públic. En acabar va fer un curs de soldador a la Fundació Eduard Soler. De fet, Houssaine Abouyaaqoub i els germans Omar i Mohamed Hichami, implicats en l’atac terrorista, també van estudiar el mateix. Des de feia gairebé dos anys, Younes treballava a l’empresa de peces i solucions de forja Comforsa, i els seus amics diuen que era molt responsable i que no faltava mai a la feina.

Quan no treballava, el que més li agradava fer era jugar a futbol. Ell i altres joves del poble solien ajuntar-se a la pista de Sant Pere, on passaven hores darrere la pilota. “Sempre era allà, jugant amb la resta”, asseguren els seus veïns. I quan feia mal temps o no hi havia prou quòrum per fer un partit, solia anar a connectar-se a internet al Punt Òmnia del centre cívic, un espai que va conèixer quan va participar en un programa de desenvolupament comunitari de l’Ajuntament de Ripoll. Als vespres moltes vegades quedava per sopar amb els amics al Quick Kebab, situat al costat del monestir, i sempre s’asseien a la taula del costat de la finestra que dona al carrer. Ajuntaven dues taules i compartien uns durums amb els germans Said i Youssef Allaa, Mohamed Hichami, Moussa Oukabir –tots ells implicats en l’atemptat– i també amb altres joves de Ripoll.

La família no s'ho explica

Fins fa més o menys un any, Younes sempre quedava amb molts amics, de procedència marroquina o catalana, i de vegades sortia de festa. Però va deixar el món de la nit fa uns 10 mesos sense donar cap explicació concreta. “De cop va dir que ja no volia sortir, ni beure alcohol ni fumar”, va detallar a l’ARA un dels seus amics, Saber Oukabir, que també és cosí de dos germans implicats en l’atemptat, Moussa Oukabir, que va morir abatut pels Mossos a Cambrils, i Driss Oukabir, que està detingut perquè es va trobar la seva documentació a la furgoneta. Aquest amic diu que el va sorprendre la decisió, però que va pensar que era perquè s’estava fent gran. Aquest mes de gener Younes va fer 22 anys.

Els seus amics no li coneixien cap xicota, però fa un any solien quedar amb unes noies marroquines de Manlleu (Osona), a qui va deixar de veure fa uns mesos sense donar cap explicació. El secretari de la mesquita de la comunitat Annur, Hammou Minhaj, va assenyalar que Younes anava de tant en tant a resar amb Mohamed Hichami i Youssef Allaa, però no eren dels més assidus de la comunitat. Tampoc ningú recorda que Younes ocasionés mai cap problema ni que es posés en cap embolic. “Era molt amable i sempre ajudava els altres”, va detallar una de les seves companyes d’institut, que prefereix no donar el seu nom. De fet, tothom diu meravelles del jove que d’un dia per l’altre es va convertir en un terrorista.

Els seus amics en destaquen la generositat

Segons Saber Oukabir, era molt generós i, com que cobrava un bon sou i vivia a casa dels seus pares, solia convidar els amics. “Era igual que portés tres dies pagant el dinar, sempre hi tornava i insistia a no deixar-nos pagar”. També s’oferia si necessitaven un cop de mà amb qualsevol tema que necessitessin. “Era un nano que, si veia algú sense samarreta, es treia la seva i l'hi donava”, va dir per posar un exemple Oukabir, que encara no ha paït que el seu amic de l’ànima, amb qui va créixer, es convertís en un terrorista.

“No pot ser que fos ell, és impossible que fes mal a algú”, va lamentar amb els ulls vidriosos encara sense entendre què li va passar pel cap. “Era incapaç de matar una mosca. No sé com va poder conduir la furgoneta i atropellar tota la gent”, va destacar encara amb incredulitat. Els pares dels dos germans Abouyaaqoub estan destrossats. La mare va demanar públicament a Younes que s’entregués a la policia, perquè no el volia mort. Just la setmana dels atemptats els pares van tornar de viatge i ja no van veure el seu fill Houssaine, que havia marxat. Dijous cap a les quatre de la tarda Younes va dir que sortia i ja no va tornar mai més.