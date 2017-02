La grip aviària obliga a sacrificar ànecs de sis granges més

La grip aviària continua causant estralls a les granges catalanes. Després que el brot obligués a sacrificar dijous 17.300 ànecs d’una explotació a l’aire lliure de Sant Gregori (Gironès) on es va detectar aquesta malaltia infecciosa, la Generalitat va ordenar ahir el sacrifici de 7.300 ànecs més de sis granges més. Aquestes explotacions havien rebut en l’últim mes animals per engreixar de la granja de Sant Gregori on es va originar el focus. A la més propera, situada a Bescanó, hi havia 450 ànecs, i a la més allunyada, a Lliçà de Munt, 380. De les quatre explotacions restants, dues són al Baix Empordà, amb un total de 5.800 ànecs, una altra a la Selva (190 aus) i l’última, al Ripollès, on hi havia 500 exemplars afectats.

El serotipus de grip aviària H5N8 detectat a Sant Gregori i a les sis granges restants és molt agressiu entre les aus, segons ha confirmat el departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, que insisteix que aquest virus no es transmet als humans i que, ara per ara, “la seva presència està acotada a les granges d’ànecs que han estat relacionades epidemiològicament”.

Reduir els riscos de propagació

A més de les explotacions esmentades, i per extremar les precaucions, s’ha tractat com a focus una granja de Sant Aniol de Finestres (Garrotxa) que quan va ser inspeccionada ja havia sacrificat tots els animals. També s’han immobilitzat totes les granges d’aviram que es troben en un radi de tres quilòmetres al voltant de cadascuna de les explotacions on s’han detectat focus i s’ha restringit el moviment de les explotacions avícoles en un radi de deu quilòmetres. Aquestes mesures afecten un total de 237 explotacions comercials d’aviram i prop d’un miler de granges d’autoconsum.

Segons la Generalitat, “s’està actuant amb la màxima celeritat per erradicar els focus i minimitzar els riscos de propagació”. Des del 28 d’octubre fins ara s’han notificat a Europa 781 focus de grip aviària d’alta patogenicitat en aus domèstiques, 38 en aus captives i 972 en aus salvatges. Una d’aquestes és la cigonya salvatge trobada morta dimarts als Aiguamolls de l’Empordà, que va inquietar especialment el departament d’Agricultura i els productors del sector avícola, que estan en alerta des que al novembre es van produir brots de la malaltia a França.

Indemnitzacions econòmiques

“És un desastre”, admetia ahir, visiblement disgustat, un dels ramaders que van veure com els seus ànecs eren gasejats. L’organització agrària JARC-COAG demana a la Generalitat que concreti les alternatives per als ramaders que patiran algunes de les mesures de seguretat establertes. El sacrifici dels animals, la immobilització i la pèrdua de l’activitat per la prohibició d’enviar les aus als escorxadors o de treure els ous de la granja provocaran greus perjudicis econòmics a uns productors que volen que es defineixin les indemnitzacions que rebran.