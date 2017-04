Diversos científics s'uneixen per acostar la ciència a la població

651x366 Els membres de la junta de la nova Associació Catalana per a la Divulgació Científica integrada per Salvador Macip, Carlos F. Sopuerta, Sebastià Xambó, Àngels Yécora, Esteve Guerra, Toni Hernàndez i Anna Maria Puig / Comunicació IEC Els membres de la junta de la nova Associació Catalana per a la Divulgació Científica integrada per Salvador Macip, Carlos F. Sopuerta, Sebastià Xambó, Àngels Yécora, Esteve Guerra, Toni Hernàndez i Anna Maria Puig / Comunicació IEC