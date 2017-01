La classe mitjana s'empobreix i s'enfonsa a Barcelona en vuit anys

A Barcelona hi viuen cada vegada menys famílies de classe mitjana. Des de l'any 2007, la població resident a la ciutat amb uns ingressos mitjans ha passat de gairebé un 60% el 2007 a un 44% el 2015. Les dades fan presumir que la pèrdua de ciutadans de classe mitjana s'ha degut al seu empobriment, ja que en els darrers vuit anys s'ha duplicat la poblacio de classe baixa i molt baixa a la ciutat, passant d'un 21,7% el 2007 a un 39,2% el 2015. La classe alta i molt alta, d'altra banda, s'ha mantingut pràcticament estable durant aquest temps, passant d'un 19,7% el 2007 a a un 16,6% el 2015. Són dades que queden reflectides al nou informe de la 'Distribució Territorial de la Renda Familiar Disponible per càpita a Barcelona', feta pública aquest dilluns pel consistori.

Segons l'informe, la renda buta familiar disponible es va situar en 19.775 euros anuals, un 2,9% més que un any enrere. "L'augment de la renda respon a l'enfortiment de la situació econòmica a la ciutat, i en particular a l'augment de l'ocupació", ha celebrat el primer tinent d'alcaldia, Gerardo Pisarello, que en declaracions als mitjans ha reconegut que "la precarització de les classes mitjanes és molt preocupant", i ha defensat que no obstant això el creixement de les desigualtats entre barris s'ha frenat per primer cop en els darrers vuit anys. Així, el 2015, el rang entre el bari de renda més alta (Pedralbes, amb un índex de 250,5%) i el de més baixa (Ciutat Meridiana, amb 34,5%) s'ha mantingut pràcticament idèntic a l'any passat. "La 'tisora' de les desigualtats ha deixat d'obrir-se, ara el repte és tancar-la", ha assenyalat el tinent. Aquesta 'tisora', en concret', marca que un veí de Pedralbes és set vegades més ric que un de Ciutat Meridiana, que relleva Trinitat Nova com a barri més pobre.

Ciutat Vella es consolida com a barri de rendes mitjanes

"Celebrem que s'hagi aturat el creixement de les desigualtats, però som conscients que tot i l'augment de l'ocupació no vol dir que la qualitat de l'ocupació hagi millorat, i no vol dir que les famílies estiguin arribant a final de mes", ha subratllat Pisarello, que ha defensat que les mesures engegades pel consistori en els darrers mesos per disminuir la bretxa salarial, combatre la precarització o lluitar per un salari mínim han de servir per millorar la situació.

Com a novetat a la fotografia dels barris de Barcelona, destaca el fet que Ciutat Vella s'hagi consolidat com un barri de rendes mitjanes i s'hagi allunyat de les baixes. Així, el 2015 aquest districte del centre de Barcelona ha passat a ocupar la sisena posició de la ciutat en rendes, mentre que el 2007 n'ocupava la novena. Sarrià-Sant Gervasi, Les Corts, l'Eixample i Gràcia segueixen encapçalant la llista de districtes més rics, que tanquen per la cua Horta Guinardó, Sants-Montjuïc, Sant Andreu i Nou Barris.