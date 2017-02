Les reestriccions de trànsit a vehicles contaminants s'estendran al Vallès

La Generalitat vol ampliar les restriccions en la circulació de vehicles contaminants a poblacions del Vallès com Sabadell, Terrassa i Granollers. La proposta és incloure aquests municipis propers a Barcelona però que no formen part de l'Àrea Metropolitana en la bateria de mesures per combatre els episodis d'alta contaminació atmosfèrica.

El conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, ha avançat a TV3 aquests plans de la Generalitat just l'endemà que l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) anunciés que destinarà 46 milions d'euros a la lluita contra la contaminació fins al 2019 i que desplegarà un pla de 33 mesures concretes com ara restringir el trànsit a les rondes de Barcelona i en el seu perímetre interior en dies puntuals.

30 mesures contra la contaminació a l'àrea metropolitana

Segons Rull, perquè el pla contra la contaminació tingui un abast major, la intenció del Govern és estendre'l a d'altres poblacions properes a la capital catalana. L'oportunitat per sumar-les serà la cimera que reunirà el Govern, l'Ajuntament de Barcelona, l'AMB i aquests municipis vallesans el proper 24 de febrer al Palau de la Generalitat.

El conseller defensa que impulsar mesures de manera aïllada a Barcelona i la seva àrea metropolitana per combatre l'alta polució pot resultar insuficient. El Govern proposa accions coordinades amb zones com el Vallès, des d'on diàriament surten molts vehicles per anar a treballar a Barcelona. En una segona fase, ha dit Rull, també es buscarà incloure d'altres comarques com el Maresme i l'Alt Penedès.

Els municipis vallesans han rebut amb satisfacció que se'ls inclogui en el disseny de les mesures per lluitar contra la contaminació. "Els problemes que té Barcelona són també els nostres i històricament no s'ha analitzat la mobilitat del Vallès per la qual cosa aquest pla pot ser una bona oportunitat per fer-ho", ha destacat a l'ARA el tinent d'alcalde de Territori i Sostenibilitat de Sabadell, Maties Serracant.

"Entenem Sabadell com una ciutat metropolitana i la realitat de tot el Vallès s'ha de tenir present en qualsevol pla de mobilitat que es dissenyi", ha reivindicat. El tinent d'alcalde de Sabadell ha reivindicat solucions que vagin "més enllà de l'excepcionalitat" quan la contaminació marca nivells molt alts i que s'aprofiti el debat sobre la qualitat de l'aire per abordar un pla de mobilitat específic per al territori.