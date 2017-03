Un cotxe s'incendia al mig de la travessera de les Corts de Barcelona

Un cotxe s'ha incendiat aquesta tarda poc més tard de les sis enmig de la travessera de les Corts de Barcelona, segons ha pogut saber aquest diari. El foc no ha afectat cap persona - no hi ha cap ferit- ni cap altre vehicle, segons fonts de l'Ajuntament de Barcelona. Però l'incendi ha causat una gran fumera negra molt visible. La Guàrdia Urbana ha tallat el trànsit de la travessera de les Corts en direcció al Camp Nou. Encara no se sap què ha causat el foc.