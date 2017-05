La denúncia per l'"adoctrinament" als llibres de text prové d'un sindicat sense seu ni delegats

¿Qui hi ha darrere de la denúncia per “adoctrinament polític” dels llibres de text catalans? Un informe de 55 pàgines ha servit a Ciutadans i Societat Civil Catalana per començar una campanya contra els continguts de les editorials que ha portat el govern espanyol a ordenar la inspecció de tots els llibres de text al conjunt de l’Estat -no només a Catalunya- per veure com “millorar la situació actual”, en paraules del ministre d’Educació, Íñigo Méndez de Vigo. Els autors de l’informe són tres professors –que no revelen el seu nom– del sindicat català Acció per a la Millora de l’Ensenyament Secundari (AMES), una entitat fundada el 1999 que no té cap representant a les juntes de personal ni delegat sindical del professorat. Ho admet a l’ARA el seu president, Antonio Jimeno, professor jubilat de biologia i teologia a l’institut La Sedeta de Barcelona, al·legant que estan en contra dels alliberats i de les subvencions públiques que fan “perdre la independència”.

Es tracta d’un sindicat integrat per menys de 500 afiliats –Jimeno no revela la xifra– i que no disposa de seu física. De fet, tant USTEC, el sindicat d’ensenyament majoritari a Catalunya, com UGT asseguren que és un organització “irrellevant” i “gairebé inexistent” amb qui mai han compartit mobilitzacions i del qual, fins ara, no en coneixien cap representant. “Parlem d’un sindicat que, com a tal, en la defensa dels treballadors, és inexistent”, assegura a aquest diari el portaveu nacional d’USTEC, Ramon Font. Des d’UGT, el secretari de Comunicació de la Federació de Serveis Públics, Joan Puntí, es mostra sorprès que el ministeri s’hagi pres seriosament un un “informe tan summament estúpid” i que, en canvi, no denunciés els casos a Andalusia en què es tergiversava l’execució de Lorca i la mort de l’exili de Machado.

Preocupació per la “falta de rigor

Qui va fer saltar la llebre va ser el president de l’Associació Nacional d’Editors de Llibres (ANELE), José Moyano, que durant la seva compareixença a la subcomissió que negocia un Pacte Educatiu al Congrés va admetre que havia de bregar amb “pressions” o “recomanacions de tot tipus” per part de les comunitats autònomes. Ho va fer en resposta a una pregunta de Ciutadans, qui ha fet seu l’informe d’AMES.

"Em preocupa que hi hagi 17 llibres diferents de matemàtiques i falta de rigor o tergiversació de la història" Íñigo Méndez de Vigo Ministre d'Educació

Arran d’aquesta denúncia, el ministeri d’Educació va ordenar a Alta Inspecció que mirés què passava i fes un informe de totes les comunitats, a més de mirar quina capacitat tenia per actuar i com creia que es pot millorar la situació actual, segons ha explicat aquest divendres Méndez de Vigo durant la roda de premsa del consell de ministres. “Quan estigui acabat l’informe veurem en què es tradueixen les denúncies i de quina manera s’actua, però em preocupa que hi hagi 17 llibres diferents de matemàtiques i falta de rigor o tergiversació de la història”, ha afegit.

L’objectiu últim d’AMES és aconseguir que el govern espanyol torni a exigir la supervisió prèvia dels llibres per part de l’Administració, que es va suprimir el 2002. El Síndic de Greuges, Rafael Ribó, ha decidit obrir una investigació per l’anunci del ministeri i ha demanat informació sobre el rigor de l’informe. Vol aclarir si el govern espanyol té previst marcar la línia dels currículums acadèmics a Catalunya.

Els continguts polèmics que l’Estat mai ha inspeccionat

La ‘mort natural’ de Lorca

El 2014 va sortir a la llum que al llibre de 1r de Primària de Castellà d’Anaya a Andalusia (del 2011), assegurava que Federico García Lorca va morir “a prop del seu poble” i que Antonio Machado “va anar-se’n a viure a França amb la seva família”.

Elogis al PP i a Aguirre

El 2015, una associació de pares va denunciar que al llibre de 6è de Primària de la Comunitat de Madrid (de l’editorial MacMillan) elogiava Esperanza Aguirre i només mencionava a ministres d’Educació del PP.

Riscos de l’homosexualitat

També el 2015 es va denunciar que a Biologia de 3r d’ESO d’un centre religiós valencià es deia que “l’homosexualitat comporta un risc per a la salut”.