Li veten l'entrada a un local d'Empuriabrava i respon amb cinc trets

Un home va obrir foc contra un bar d'Empuriabrava, a Castelló d'Empúries (Alt Empordà), perquè no el van deixar entrar al local. El tiroteig va tenir lloc la matinada de divendres a dissabte, cap a tres quarts de tres. Els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís que un home, que anava sota els efectes de l'alcohol, havia intentat entrar a l'establiment però li van impedir l'accés perquè a aquella hora ja estaven tancant.

El sospitós va marxar però poca estona després va tornar al local, situat al sector Port Salins. Aquesta vegada anava armat. Des del carrer, va disparar fins a cinc vegades. Un client del bar va resultar ferit lleu en una mà. Després de disparar, l'home va fugir.

L'Àrea d'Investigació Criminal (AIC) dels Mossos d'Esquadra va obrir una investigació que va donar fruits poques hores després, el mateix dissabte. Cap a dos quarts d'una del migdia van detenir a Empuriabrava mateix un home d'origen francès, sospitós de ser el tirador. Els agents li atribueixen delictes de tinença il·lícita d'armes (perquè no tenia llicència) i lesions.

Els mossos també van recuperar l'arma amb la que suposadament va disparar. L'havia amagat a casa d'un amic seu, que la va lliurar voluntàriament als agents.

No és el primer tiroteig a les portes d'un bar que hi ha a les comarques gironines durant les darreres setmanes. Els Mossos van detenir a principis de gener a Olot un home que va disparar diversos trets. En aquesta ocasió, el detingut va entrar armat a un bar situat al Puig del Roser de la població. Un cop a l'exterior va disparar dos trets, una acció que va repetir almenys una vegada més mentre tornava cap a casa seva, al barri de Sant Miquel. No hi va haver ferits.

Un tercer tiroteig va tenir lloc el 22 de desembre, també a Olot, quan una baralla que va començar al bar El Punt va acabar amb un tret d'escopeta disparat al sostre del local. Els implicats en la batussa eren tres homes.