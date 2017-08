La meitat dels detinguts pels atemptats de Barcelona i Cambrils queden en llibertat amb càrrecs

Dos dels quatre detinguts pels atemptats de Barcelona i Cambrils han quedat en llibertat amb càrrecs, amb l'obligació de comparèixer cada setmana davant un jutjat. El magistrat de l'Audiència Nacional Fernando Andreu ja va deixar aquest dimarts en llibertat provisional Mohamed Aalla, el propietari de l'Audi A3 amb el qual es va cometre l'atac al Passeig Marítim de Cambrils, i avui també ha decretat llibertat provisional per a Salh el Karib, l'amo del locutori de Ripoll on es van comprar bitllets perquè alguns dels integrants del grup terrorista viatgessin al Marroc. En els dos casos, el jutge Andreu ha considerat que no hi ha indicis suficients per enviar a la presó Aalla i El Karib. En canvi, el magistrat va decretar dimarts presó condicional per als dos altres detinguts, Driss Oukabir i Mohamed Houli Chemlal.

Segons la interlocutòria de llibertat provisional de Salh el Karib, no s'ha constatat que el propietari del locutori de Ripoll tingués relació amb les persones que formaven part de la cèl·lula terrorista. El Karib havia comprat, amb les seves targetes de crèdit, dos bitllets d'avió per a Driss Oukabir i un altre per a l'imam Abdelbaki es Satty. El relat que el propietari del locutori va fer davant l'Audiència Nacional sobre la compra dels bitllets és "plenament congruent i coincideix" amb les diligències practicades, ha valorat el jutge. També ha precisat que des del local d'El Karib s'havien fet "operacions d'enviament de diners", per part "d'alguna" de les persones investigades, que no permeten "extreure cap conclusió". Els diners els rebien familiars que viuen al Marroc.

Pel que fa a la interlocutòria de llibertat provisional de Mohamed Aalla, el magistrat Andreu també va concloure que hi havia una falta de relació amb el grup. Tot i que l'Audi A3 que es va utilitzar en l'atemptat de Cambrils estava a nom de Mohamed Aalla, el jutge va afegir que el seu germà Youssef Aalla, un dels dos que va morir en l'explosió fortuïta de la casa d'Alcanar, era qui feia servir el cotxe. Segons la resolució judicial, Youssef va permetre que diferents persones de la cèl·lula utilitzessin l'Audi A3 sense que hi hagi constància que Mohamed "tingués participació" en els fets investigats. De fet, el magistrat va destacar que el cotxe estava a nom de Mohamed perquè Youssef hauria tingut "problemes" amb l'assegurança del vehicle.