La direcció del Prat nega que els vigilants cobrin 900 euros

L’aeroport del Prat va superar aquest dimarts la segona jornada de vaga total i indefinida als controls de seguretat sense aglomeracions greus ni cues destacables. La directora de l’aeroport de Barcelona-El Prat, Sonia Corrochano, va afirmar que la situació a la infraestructura era de “normalitat” des de dilluns, a causa de la “supervisió” que fa la Guàrdia Civil als controls i també al fet que només el 40% de la plantilla que pot fer vaga la secunda.

En una entrevista a Catalunya Ràdio va negar també que els vigilants de seguretat d’Eulen cobrin 900 euros i va explicar que no els consten baixes derivades de la “pressió” per la presència policial. En aquest sentit, Corrochano va afirmar que els 900 euros són només el salari base que fixa el conveni del sector, al qual s’han de sumar complements per transport o perillositat, entre d’altres, cosa que eleva els sous fins als 1.200 o 1.300 euros.

Corrochano va defensar la posició d’Aena en el conflicte i va precisar que es tracta d’un problema entre l’empresa Eulen i els seus treballadors per un servei. “No ens correspon decidir en quines condicions s’ha de resoldre el conflicte”, va dir. Avui el consell de ministres ha de decidir si activa un arbitratge forçós, un mecansime mitjançant el qual un àrbitre extern haurà de decidir la fi del conflicte entre les dues parts, que hauran d’acceptar les condicions resultants de manera obligada.

L’aeroport de València amenaça amb vaga

Mentrestant, el sindicat UGT ha avisat que convocarà vaga de vigilants de seguretat a l’aeroport de València si el govern del PP “no aborda una solució global” per a la problemàtica dels contractes de seguretat a l’Estat. “El conflicte del Prat és la punta de l’iceberg, i s’anirà estenent si el PP segueix tirant pilotes fora en comptes d’abordar la problemàtica real de la seguretat privada en el seu conjunt”, va dir en un comunicat. El sindicat denuncia que la contractació de serveis de seguretat privada es licita “fomentant la precarietat laboral” dels vigilants i amb “un clar incompliment d’estàndards suficients de qualitat”.