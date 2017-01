Un documental revifa la polèmica per la mort de 15 immigrants al Tarajal de Ceuta

Probablement hagis rebut per WhatsApp, Telegram, Facebook o Twitter l'enllaç d'aquest vídeo en què la diputada al Congrés per En Comú Podem Marta Sibina demanava que veiessis el documental 'Tarajal: desmuntant la impunitat a la frontera sud' que s'emetia aquesta nit passada al Canal 33. En un dia 1,2 milions de persones han vist aquest vídeo a YouTube. El documental parla dels 15 immigrants d'origen subsaharià que van morir al Tarajal quan intentaven entrar a Ceuta el 6 de febrer de 2014. Repassa els testimonis dels supervivents i d'alguns dels periodistes que van investigar el cas i les contradiccions entre les diferents -i canviants- versions de la Guàrdia Civil i del ministeri de l'Interior amb les imatges i els relats dels fets.

El documental arriba en un moment clau, quan tot just l'Audiència Provincial de Cadis acaba de reobrir la investigació perquè considera que "res excusa la deixadesa o tebiesa" per aclarir l'actuació de la Guàrdia Civil, que va utilitzar material antiavalots per evitar l'entrada de subsaharians fa gairebé tres anys a la platja de Tarajal. En concret, es van llançar 145 bales de goma i 5 pots de fum al mar quan els immigrants intentaven arribar a la costa, de nit. Com a mínim 15 van morir ofegats -un supervivent afirma que van ser molts més- tot i que el govern espanyol manté que els guàrdies no van disparar mai contra els immigrants, que només ho van fer a l'aigua, davant seu, per aturar-los.

El jutjat d'instrucció número 6 de Ceuta que duia el cas en què es van imputar 16 guàrdies civils, investigats per un possible delicte d'homicidi imprudent i de lesions, havia decidit arxivar-lo fins que l'Audiència de Cadis l'ha reobert. Va entendre que no quedava demostrat cap ús indegut del material antiavalots del qual es van servir per repel·lir l'intent massiu d'entrada a la frontera. Els agents, quan van declarar, van dir que havien actuat tal com marca la llei i que en cap moment havien fet servir material antiavalots, excepte per evitar que entressin a Ceuta. Al documental, diversos testimonis d'immigrants que aquell dia van intentar creuar la frontera expliquen com els disparaven directament a ells.

Per saber quin èxit ha aconseguit el documental caldrà esperar les xifres d'audiències, però el ressò a les xarxes indica que Metromuster, la productora del documental encarregat per l'Observatori DESC, ha repetit el ressò viral de 'Ciutat Morta'.