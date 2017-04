Les bones dades d’ocupació per Setmana Santa no garanteixen un turisme de qualitat

Les previsions d'ocupació d'allotjaments turístics per aquestes vacances de Setmana Santa, de Divendres Sant a Dilluns de Pasqua, són més que bones. Les xifres apunten a un increment de 9 punts respecte de les dades registrades a Catalunya l'any passat, segons el Ministeri de Turisme, però els experts adverteixen que si s'arriba al 89,8% pronosticat caldrà fixar-se en la despesa i la qualitat d'aquest turisme.

Josep Valls, professor d’Esade i expert en turisme, assegura que aquestes vacances arriben en un context de baixada de la despesa mitjana per visitant estranger, una xifra que sempre havia anat a l'alça i que l'any passat va decréixer per segona vegada consecutiva. Així, i malgrat que el total de despesa no ha deixat d'augmentar degut a l'augment del nombre total de turistes, els diners q ue els visitants van gastar de mitjana durant la seva estada entre el juliol i l'agost del 2016 va ser de 1.014 euros, un 0,5% inferior que durant el mateix període de l'any anterior.

"La despesa mitjana ha baixat i només creixerà si s'oferten destinacions, indrets i productes turístics que aportin valor", assegura Valls. En aquest sentit, el professor d'Esade, assegura que "no podem continuar venent només llits" perquè aleshores en comptes de créixer a través de la qualitat ho farem quantitativament. La gent, afegeix l'expert, demanda més coses "vol experiències gastronòmiques, rutes culturals, passejades".

Jordi Oller, professor de turisme de la UOC, coincideix amb el diagnòstic de Valls i assegura que per saber quina és la salut del sector cal anar més enllà de mesurar l'ocupació. Cal parlar, diu Oller, de despesa i, sobretot, de la despesa que realment reverteix en el sector turístic local. "Les xifres que utilitzem no descompten els diners que s'enduen els intermediaris com per exemple els touroperadors quan es tracta de turistes estrangers", precisa.

L'ocupació en xifres i per destinacions

Oller atribueix les bones previsions d'ocupació per Setmana Santa a la "percepció social d'haver superat la crisi econòmica", als pronòstics de bon temps i a la sensació que Catalunya és una zona segura en relació a la por generada arrel dels darrers atemptats que ha patit Europa.

La platja continuarà sent enguany un dels majors focus d'atracció amb previsions d'ocupació del 91% en zones com la Costa Brava, d'acord amb les dades del Ministeri de Turisme. L'Associació Hotelera Salou-Cambrils-la Pineda han assegurat que ja tenen un 75% de les places reservades fins a Diumenge de Pasqua.

Amb tot, es preveu que les darreres nevades també beneficiïn el turisme de muntanya. De fet, d'acord amb el pronòstic del Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida l'ocupació es situarà entre el 95 i el 200% a les zones turístiques de la demarcació de Lleida del 14 al 17 d'abril.