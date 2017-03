13.000 euros per marxar de casa

El Julio i la Júlia viuen en un local condicionat com a habitatge al barri del Raval de Barcelona. En el seu moment, fa 17 anys, el Julio va deixar el local com si fos nou: va fer-hi la instal·lació de llum, aigua i gas, va aixecar-hi envans per crear habitacions, va fer-hi dos banys i, fins i tot, una cuina amb barra americana. “Aquí hi hem viscut durant molts anys amb els meus tres fills”, explicava orgullós de la feina feta.

Ara, però, viuen amenaçats perquè asseguren que els volen fer fora. A ells dos i a les altres 16 famílies del número 6 del carrer de Sant Bartomeu, a tocar de la rambla del Raval. La finca l’ha adquirida recentment un inversor estranger. Expliquen que el malson va començar a l’octubre, quan uns homes hi van anar a prendre mides del pis. “Ens van dir que venien a mirar l’estat de les bigues, però era mentida”, assegura la Júlia. Al cap d’un mes, els va arribar un burofax anunciant-los que la finca havia estat venuda. “Ens van esguerrar el Nadal”, diu la Júlia, que no pot evitar emocionar-se.

Tant ell com ella han viscut sempre al Raval. La Júlia era restauradora de mobles i tenia un petit taller al carrer Carretes, però amb la crisi va haver de tancar. El Julio ha treballat tota la vida de manetes: paleta, lampista, el que fes falta. Ara trampegen com poden gràcies a dues ajudes públiques i, sobretot ell, es veu limitat perquè té una discapacitat del 46% a causa de l’asma bronquial crònica, l’hèrnia discal i els problemes d’audició que arrossega des de fa anys.

El seu contracte de lloguer es va actualitzar a finals del 2015 per quatre anys més, de manera que fins al 2019 no els toca marxar. Tot i així, ja han rebut dues visites dels negociadors de la propietat en què se’ls ha ofert, primer, quatre mesos de carència i 3.000 € i, després, 13.000 € desglossats en 5.000 en efectiu, les carències i els costos del trasllat perquè marxin de seguida. “Ens van dir que no venien a fer-nos fora, però la nostra sensació va ser precisament aquesta”, assegura la Júlia. En una d’aquestes visites, explica el Julio, un dels negociadors li va dir que volen arreglar els pisos per després tornar-los a vendre. Es tracta d’immobles d’uns 70 metres quadrats, amb porticons clàssics i sostres amb volta catalana, un caramel per al potencial client estranger.

“Som una gran família, i el que està passant és tristíssim”, explica la Flora, una dona de 76 anys molt fanàtica del Barça que viu en un dels baixos. Té un contracte de renda antiga, i tot i que a l’Oficina d’Habitatge li han dit que no la poden fer fora, ella no està del tot tranquil·la: “A mi no em poden tocar, però d’una manera o altra intentaran fer-me”. Per a ella, el més trist és veure que la gent marxa i que s’està perdent la vida en comunitat que sempre l’ha mantingut aferrada al barri i als seus veïns.

Capital estranger

La finca la va adquirir al novembre un inversor estranger a través d’una societat de creació recent anomenada RSG Bartomeu Sis S.L. Aquest diari ha pogut parlar amb el Mori, la persona que s’encarrega de les gestions amb els veïns afectats. “No ens estem aprofitant de ningú”, assegura, i confirma que volen rehabilitar i reformar l’edifici, per dins i per fora, que tenen el permís d’obres aprovat i que, si tot va bé, començaran el mes que ve. “La gent que vulgui quedar-se durant les reformes, que es quedi, i si no buscarem una solució”, explica el Mori, que no ha volgut dir el seu cognom.

La situació està superant el Julio i la Júlia, que asseguren que se senten més angoixats que mai. “T’agafen ganes de plorar. Amb l’edat que tinc, no puc començar de nou. On se suposa que he d’anar jo, ara?”, diu el Julio. Tot i així, la parella, molt activa i implicada en les activitats del barri, s’està movent per mirar de trobar una solució justa a un problema que, reconeixen, no els afecta només a ells.

Iñaki Garcia, de la plataforma veïnal Raval Resistim, explica que comprar finques plenes de veïns per fer-hi negoci és una pràctica habitual a Ciutat Vella: “Un edifici amb veïns és més barat que un que ja està buit -explica-. Molta gent es pensa que és inevitable, però no és així, el que passa és que molts veïns no coneixen els seus drets”, afegeix.

En aquest sentit, la regidora de Ciutat Vella, Gala Pin, afirma que l’Ajuntament està preparant una sessió informativa per a tots els veïns interessats, i avança que s’estan estudiant quines són les accions, informatives, administratives i legals, que el consistori pot dur a terme en situacions com aquesta.

Aquest diari es va fer ressò fa unes setmanes d’un cas similar al carrer de Lancaster, al mateix barri del Raval, on una vuitantena de famílies viuen amb la incertesa de si seran expulsades de casa seva o no. El seu portaveu, Jordi Callejo, assegura que estan satisfets perquè l’Ajuntament ha aturat les obres de rehabilitació integral que s’havien començat al número 13, on viu una família. També ha explicat que aquest dimarts han presentat una denúncia contra l’empresa MK Premium, compradora de l’edifici, per mòbing immobiliari.