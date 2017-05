El castell inflable de Caldes no tenia el permís de l'Ajuntament

El castell inflable que va sortir volant en un restaurant de Caldes de Malavella (Selva) i que va causar la mort d'una nena i diversos ferits més no tenia el permís de l'Ajuntament, que desconeixia la seva instal·lació. Així ho ha explicat l'alcalde de la localitat, Salvador Balliu, en declaracions a 'El Matí de Catalunya Ràdio'. Balliu ha explicat que el castell estava homologat per l'empresa i tenia tots els papers en regla, però no comptava amb el preceptiu permís del consistori.

L'alcalde ha explicat que els mossos investiguen les causes del sinistre i que hi ha diverses hipòtesis obertes. Aquest matí, l'equip de govern s'ha reunit per valorar si fan algun acte en record de la nena, que era veïna de Caldes.

Una de les ferides en l'accident, a l'UCI després de ser operada aquesta nit

Una de les nenes ferides de més gravetat aquest diumenge a la tarda en el castell inflable de Caldes de Malavella ha estat operada aquesta nit a l'Hospital Josep Trueta de Girona i ha quedat ingressada a l'UCI pediàtrica del centre, segons fonts sanitàries. L'estat de la menor, de 7 anys, és greu però estable.

Els metges també han intervingut una altra de les nenes pendent de ser operada, també de 7 anys, ferides aquest diumenge i es troba estable, mentre que una altra de les menors, de 3 anys, ja és a casa després de ser donada d'alta. Quant als altres dos ingressats arran del mateix accident, una nena de 7 anys i un nen d'11 anys, continuen ingressats a l'Hospital Josep Trueta en estat lleu. Un altre dels ferits de gravetat, un nen de 9 anys, es troba ingressat a l'Hospital Parc Taulí de Sabadell.

D'altra banda, a última hora d'aquest diumenge es va conèixer la mort d'una de les ferides, una nena de 6 anys, que va haver de ser trasllada en helicòpter a l'Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona després de patir politraumatismes i un fort traumatisme cranioencefàlic.

Els fets es van produir a tres quarts de quatre de la tarda d'aquest diumenge al restaurant Mas Oller de Caldes de Malavella després que el castell inflable en el qual estaven va sortir volant. L'inflable va anar a parar a uns 30 metres de distància del lloc on estava ancorat per motius que ara s'investiguen.