Mateixos resultats acadèmics i alumnes més autònoms: els resultats de la innovació dels Jesuïtes

Una de les crítiques més recurrents a l'escola innovadora és que les competències socioemocionals no es poden quantificar. En un intent d'aproximació a l'avaluació, Jesuïtes Educació ha analitzat els seus dos primers anys de transformació educativa i han conclòs que ara els alumnes "són més autònoms i desenvolupen més habilitats". A més, han corroborat que es mantenen les mateixes notes.

S'han avaluat 1.036 alumnes i 67 docents -31 de Primària i 36 de secundària- dels cursos 2014-2015 i 2015-2016. A més, també han comparat un grup d'alumnes de 12 i 13 anys de Jesuïtes Sant Gervasi, que ha seguit la Nova Etapa Intermèdia (NEI), i un grup d'alumnes escolaritzats amb el sistema tradicional a Jesuïtes de Casp -d'un àmbit econòmic i cultural molt semblant-.

"Els alumnes NEI creuen que el progrés en l'aprenentatge té més a veure amb el treball sistemàtic de cadascú, individual i col·lectiu, que amb el talent aleatori del professor o de l'alumne", apunta l'informe. En aquest sentit, asseguren que saben treballar molt més en equip.

Un altre dels punts és que són "més conscients d'aprendre per a la vida real". Això vol dir que l'alumne "se sent més protagonista del procés d'aprenentatge" i que desenvolupa estratègies que abans no considerava necessàries. També han observat que s'estreny el vincle entre el professor i l'alumne perquè comparteixen més hores i perquè els rols han canviat.

Aquest fet, però, ha causat que els professors estiguin suportant una "càrrega emocional" a la que no estaven acostumats. Això, segons apunta l'informe, pot generar "el desgast en els docents". Una altra de les alertes que s'ha detectat és que, en estar compaginant els dos models alhora, s'estan creant tensions. Finalment, també han detectat que les famílies del NEI -tot i que estan més implicades que les del model tradicional- segueixen participant poc a l'escola.

La NEI es va iniciar al setembre de 2014 en tres centre en només dos cursos. Els dos anys següents es van sumar els altres dos centres i aquest any s'hi sumat un quart. El 2020 l'hauran iniciat els set centres amb ESO.