Els cinc investigats per la mort de la nena ofegada a la piscina de Ripoll comencen a declarar al jutjat

Els cinc investigats per la mort d'una nena de quatre anys ofegada a la piscina de Ripoll el 19 de maig passat han començat a declarar aquest dimecres al jutjat d'instrucció.

Les declaracions de les quatre monitores i del director de la piscina han estat assenyalades de manera esgraonada des de dos quarts de deu del matí i fins a dos quarts de dues de la tarda. Els investigats havien de declarar el 30 de maig passat, però la declaració es va suspendre a petició de les parts perquè no havien tingut accés a l'atestat policial ni a les diligències fetes fins al moment.

Els advocats de les acusacions particulars, Carles Monguilod i José María Fuster-Fabra, sostenen que hi ha indicis clars de "negligència" per part dels professionals que havien de vigilar la nena. El cas s'instrueix per homicidi imprudent.