En llibertat les dues dones que van enviar un vídeo de pornografia infantil a un grup de WhatsApp de pares

260x366 Facebook compra Whatsapp / GETTY IMAGES Facebook compra Whatsapp / GETTY IMAGES

Una jutge de Vilanova i la Geltrú ha deixat en llibertat provisional les dues dones detingudes dimarts passat per enviar un vídeo amb pornografia infantil a un grup de WhatsApp de pares. En les imatges, que es van fer virals, no s'hi veu res que permeti identificar ni víctima, ni autor, ni tampoc el lloc dels fets. Per aquest motiu els investigadors van començar a buscar l'origen inicial de les imatges.

Segons els investigadors, totes dues arrestades van intentar amagar informació a la policia i evitar dir d'on sortien les imatges. Per això la fiscalia va demanar el seu ingrés immediat a la presó i la magistrada ho va acordar, segons fonts judicials. L'endemà que la jutge ordenés el seu ingrés a presó, una de les afectades va presentar un recurs davant del mateix jutjat i l'altre, un a l'Audiència.

La jutge té en compte ara l'arrelament de les dones

La Fiscalia va demanar mantenir les dues arrestades entre reixes, però segons les mateixes fonts judicials, aquesta vegada la jutge ha tingut en compte que totes dues havien acreditat l'arrelament, demostrant que tenen un domicili fixe i una feina. Las instructora ha estimat els recursos i les ha deixat en llibertat provisional.

Després de prendre la decisió, la jutge ha enviat el cas al jutjat d'instrucció 6 de la mateixa localitat, que serà qui s'encarregui de portar la investigació fins al final. A les dues detingudes se les continua responsabilitzant d'un delicte greu de distribució de pornografia infantil, que pot arribar a comportar una condemna d'entre cinc i nou anys de presó.

Si t'arriba un vídeo així, denúncia'l

Arrel del cas d'aquestes dues dones, els experts han avisat dels riscos que suposa emmagatzemar o reenviar des del mòbil qualsevol tipus de contingut amb imatges que constitueixin un delicte, especialment si hi ha menors implicats. "En el moment que algú t'envia això al mòbil, passes a tenir coneixement d'un delicte i l'has de denunciar", sosté el vocal de la secció de dret penal de l’ICAB, Albert Pons.

La recepció accidental del contingut, en aquest cas un vídeo de pornografia infantil, no constitueix un delicte, adverteix Pons. Però sí que ho és el moment en què l'usuari el reenvia a un altre terminal mòbil.

Les plataformes de missatgeria permeten la descàrrega del contingut de manera individual al telèfon, cosa que no succeeix a Internet, on sovint la descàrrega d'arxius implica, en paral·lel, la seva compartició amb d'altres usuaris. Per això, en el cas d'aquestes plataformes d'internet, la mera descàrrega de l'arxiu ja es pot considerar delicte de distribució, avisa l'advocat.